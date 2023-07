Profesorii reclamă că fostul șef din SRI angajat la Facultatea de Jurnalism nu are pregătirea necesară. Decan: ”I-aș recomanda să se retragă”

Antonio Momoc, decanul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, a făcut precizări în legătură cu fostul șef de serviciu în SRI care a fost validat de Senatul Universității București în funcția de asistent universitar.

Antonio Amuza a predat atât la facultatea de sociologie, cât și la cea de jurnalism, fără să precizeze în CV că lucrează și la SRI.

Decanul a precizat că, din punct de vedere legal, decizia nu poate fi revizuită.

”Din punct de vedere legal sau procedural, nu văd cum ar fi posibil. Poate să revizuiască doar domnul Amuza, dacă dumnealui își face o evaluare, dacă apreciază că nu este acolo unde trebuie să fie, cred că este singurul în măsură să ia o decizie în acest sens. A fost un post public, iar domnul Amuza s-a prezentat ca unic candidat. A îndeplinit criteriile minimale, potrivit fișei de verificare, pentru ocuparea postului de asistent ai nevoie de un singur articol”, a declarat Antonio Momoc la Euronews România.

Profesorii de la jurnalism susțin că Amuza nu ar avea nici pregătirea necesară pentru postul pe care ar urma să-l ocupe definitiv.

”Nu cred că este un candidat ideal, ba mai mult, este cunoscut faptul că eu am remarcat că există o inadecvare între ceea ce are ca experiență domnul Amuza și postul pentru care candidează. O altă problemă este cea care ține de faptul că domnul Amuza spune în CV-ul dumnealui că până în 2022 a lucrat la Serviciul Român de Informații, face această precizare în CV-ul de concurs, doar că noi am aflat ulterior acestui concurs faptul că dumnealui nu a făcut această mențiune la un concurs anterior, la Sociologie. Deci din această perspectivă sigur că există neîncredere în acest moment și semne de întrebare. Mulți dintre noi, membri ai comisiei respective, am crezut că dumnealui ne spune într-un mod transparent faptul că a lucrat la personal într-o anumită instituție. Nu am primit niciun semnal din partea niciunei comisii că este incompatibil.

Discuția de fond este în ce măsură dumnealui este apropiat de conținutul disciplinelor respective, lucru pe care eu l-am remarcat. Eu i-aș recomanda să se retragă, dar nu pot să fiu în locul dumnealui. Cred că dumnealui va trebui să ia această decizie, pentru că ține, până la urmă, de propria persoană, de felul în care vede această chestiune”, a mai spus Antonio Momoc.

Studenții au anunțat că vor protesta pe 24 iulie față de decizia de angajare a fostului șef din SRI.