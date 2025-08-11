Antonio Banderas nu plănuiește să se retragă la vârsta de 65 de ani și face un anunț inedit

Starul de cinema spaniol Antonio Banderas a declarat într-un interviu publicat duminică, cu ocazia zilei sale de naștere, că nu are de gând să încetinească ritmul acum că a împlinit 65 de ani.

„Când aveam 20 de ani, credeam că persoanele de 65 de ani merg cu baston”, a declarat Banderas, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „Masca lui Zorro”, „Desperado” și „Philadelphia”, într-un interviu acordat cotidianului spaniol El País.

„Pe atunci, la 65 de ani te pensionai. Acum nu mai e așa - acum se întâmplă mai târziu.”

„Poate că fac lucruri pe care nu ar trebui să le fac”, a adăugat actorul care a suferit un atac de cord în 2017. „Dar doctorii nu-mi spun nimic. Ei spun că sunt bine, că ar trebui să fac ce vreau.”

Actorul a spus că a început recent cursuri de teorie muzicală și și-a cumpărat un pian.

„Cred că aș fi unul dintre acei oameni care mor dacă se opresc. Și fac ceea ce îmi place; a fost norocul vieții mele”, a spus el.

Banderas, care a început să joace în anii 1980, a spus că rămâne ocupat cu conducerea teatrului pe care l-a deschis în 2019 în orașul său natal Malaga, în sudul Spaniei.

El și-a petrecut o parte din vară în Boston filmând o biografie a legendarului bucătar Anthony Bourdain, intitulată „Tony”, și apoi a călătorit în Insulele Canare din Spania pentru a lucra la un thriller „Above and Below”.

