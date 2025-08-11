Antonio Banderas nu plănuiește să se retragă la vârsta de 65 de ani și face un anunț inedit

Luni, 11 August 2025
Antonio Banderas nu plănuiește să se retragă la vârsta de 65 de ani și face un anunț inedit
Antonio Banderas nu renunță la scenă FOTO: Instagram/ antoniobanderas

Starul de cinema spaniol Antonio Banderas a declarat într-un interviu publicat duminică, cu ocazia zilei sale de naștere, că nu are de gând să încetinească ritmul acum că a împlinit 65 de ani.

„Când aveam 20 de ani, credeam că persoanele de 65 de ani merg cu baston”, a declarat Banderas, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „Masca lui Zorro”, „Desperado” și „Philadelphia”, într-un interviu acordat cotidianului spaniol El País.

„Pe atunci, la 65 de ani te pensionai. Acum nu mai e așa - acum se întâmplă mai târziu.”

„Poate că fac lucruri pe care nu ar trebui să le fac”, a adăugat actorul care a suferit un atac de cord în 2017. „Dar doctorii nu-mi spun nimic. Ei spun că sunt bine, că ar trebui să fac ce vreau.”

Actorul a spus că a început recent cursuri de teorie muzicală și și-a cumpărat un pian.

„Cred că aș fi unul dintre acei oameni care mor dacă se opresc. Și fac ceea ce îmi place; a fost norocul vieții mele”, a spus el.

Banderas, care a început să joace în anii 1980, a spus că rămâne ocupat cu conducerea teatrului pe care l-a deschis în 2019 în orașul său natal Malaga, în sudul Spaniei.

El și-a petrecut o parte din vară în Boston filmând o biografie a legendarului bucătar Anthony Bourdain, intitulată „Tony”, și apoi a călătorit în Insulele Canare din Spania pentru a lucra la un thriller „Above and Below”.

