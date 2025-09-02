După șefa Comisiei Europene și președintele Consiliului European vine în România. Antonio Costa va fi primit miercuri de președintele Nicușor Dan VIDEO

Antonio Costa, președintele Consiliului European FOTO X/@brave_romania

Antonio Costa, președintele Consiliului European, va fi primit miercuri, 3 septembrie, la Cotroceni, de președintele Nicușor Dan, informează Administrația Prezidențială.

Costa se va întâlni cu șeful statului român în jurul orei 19:00, ocazie cu care cei doi vor avea convorbiri tête-à-tête și convorbiri oficiale.

Ulterior, cei doi oficiali vor avea declarații de presă comune.

Costa vine la București în cadrul unui "Tur al capitalelor" statelor membre UE, pe care îl efectuează în primele trei săptămâni ale acestei luni.

„În următoarele trei săptămâni, voi călători în întreaga Europă pentru a-i întâlni pe liderii UE în capitalele lor. Discuțiile vor ajuta la conturarea agendei noastre comune pentru lunile viitoare.

Ca președinte al Consiliului European, este de datoria mea să ascult și să înțeleg prioritățile tuturor liderilor, în special în aceste vremuri de nesiguranță. Rolul meu este să construiesc consens.

Cu fiecare vizită, voi face eforturi pentru a întări cooperarea noastră, pentru că în lumea imprevizibilă de astăzi, unitatea noastră este cea mai mare putere a noastră”, a declarat Costa într-un comunicat, dar și într-un videoclip postat pe X.

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit luni, la Baza militară 'Mihail Kogălniceanu', și cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

