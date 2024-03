Secretarul general al ONU afirmă că riscul unul război nuclear se află la „cel mai înalt nivel” de zeci de ani. „Este de ajuns o decizie proastă”

Secretarul general al ONU afirmă că omenirea nu poate supravieţui unei continuări a Oppenheimer, filmul distins cu şapte Oscaruri care a dat viaţă realităţii dure a apocalipsei nucleare, relatează AFP.

Antonio Guterres spune că este de ajuns o decizie proastă, o acţiune pripită pentru ca să aibă loc o lansare accidentală.

„Ne reunim azi într-un moment în care tensiunile geopolitice şi neîncrederea au ridicat riscul războiului nuclear la cel mai înalt nivel de mai multe zeci de ani”, a subliniat Antonio Guterres într-o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU pe tema neproliferării, organizată de Japonia.

„Ceasul apocalipsei se învârte, iar tic-tacul său încăpăţânat răsună în toate urechile”, a adăugat el.

La Hollywood, filmul lui Christopher Nolan, „Oppenheimer”, „a dat viaţă realităţii dure a apocalipsei nucleare unor milioane de oameni în întreaga lume”, a declarat secretarul general al ONU.

Nuclear weapons are growing in power, range and stealth.

An accidental launch is one mistake, one miscalculation, one rash act away.

And ultimately, all of humanity will pay the price.

We need nuclear disarmament now.