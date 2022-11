Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a stârnit hohote de râs la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP27), de la Sharm El-Sheikh, când a început să citească dintr-un discurs greșit.

Miercuri, Guterres a ținut discursul de deschidere la o sesiune cu fostul vicepreședinte american Al Gore privind emisiile de carbon.

”Lumea pierde cursa împotriva crizei climatice, dar îmi pun speranța în voi. Ați fost necruțători în a cere socoteală factorilor de decizie”, a spus Guterres, după care s-a oprit brusc din citit.

Confuz, șeful ONU a răsfoit hârtiile pe care le avea în față și și-a dat seama că nu conțin discursul bun.

”Cred că mi s-a dat un discurs greșit”, a precizat el, râzând.

Delegații adunați în sală au izbucnit în râs și au aplaudat când șeful ONU a primit discursul bun.

Antonio Guterres, UN Secretary-General, realized half way in that he was giving the wrong speech at the climate hysteria event of the year: COP27. Very sharp. pic.twitter.com/IyahTeNq6v