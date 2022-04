Preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni la Moscova, marţi, 26 aprilie, cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU) Antonio Guterres, au anunţat vineri oficiali ai ONU și ai administrației de la Kremlin.

Antonio Guterres ceruse săptămâna aceasta să fie primit la Kiev, de președintele Volodimir Zelenski, precum şi Moscova, de Vladimir Putin pentru a încerca o mediere între Rusia şi Ucraina care să pună capăt războiului declanşat de agresiunea rusă.

Înaintea acestei solicitări, Kremlinul s-a plâns că secretarul general al ONU nu a dorit să-l contacteze pe preşedintele Putin în perioada scursă de la începerea conflictului.

Guterres va avea la Moscova de asemenea o întâlnire de lucru şi un dineu cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov.

Ministrul de Externe rus a declarat vineri că negocierile ruso-ucrainene „trenează” şi a estimat că Ucraina nu manifestă dorinţa de a continua discuțiile.

Lavrov a spus că negociatorii ucraineni au revenit asupra unor propuneri formulate anterior şi nu au răspuns încă unor alte propuneri ale Moscovei.

Oficialii ruși acuză, astfel, o atitudine „inconsecventă” din partea Kievului, ce ar fi în opinia lui Lavrov rezultatul unor influențe ale Washingtonului.

