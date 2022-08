Secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, a deplâns vineri, în timpul vizitei efectuate la Odesa (sud), faptul că acest port ucrainean este încă insuficient utilizat, chiar dacă s-a declarat mulţumit de modul în care se derulează exportul de cereale din instalaţiile sale, relatează EFE.

Antonio Guterres a sosit vineri la Odesa, în a treia zi a celei de-a doua vizită a sa în Ucraina de la începutul invaziei ruse la sfârşitul lunii februarie.

O înregistrare video postată pe Telegram de către purtătorul de cuvânt al administraţiei militare regionale, Serghii Bratciuk, îl arată pe Guterres vizitând portul, unul dintre cele trei de la Marea Neagră din care se exportă cereale, în baza unui acord susţinut de ONU, cu participarea Ucrainei, Rusiei şi Turciei.

"Este foarte trist să vezi cum marea capacitate a acestui mare port nu este pe deplin utilizată. Sunt trist pentru că potenţialul pe care îl are acest port, acest oraş pentru ţara voastră, pentru regiunea voastră nu se realizează", a afirmat Guterres, după cum a relatat canalul local 'Suspilne'.

"Sper să pot reveni în curând şi să văd cum funcţionează toate terminalele şi că oraşul este plin de viaţă", a adăugat el.

Antonio Guterres a subliniat că este important să se asigure un acces sigur atât pentru ucraineni, cât şi pentru ruşi pe pieţele mondiale, în pofida dificultăţilor evidente care rămân de depăşit.

El a calificat acordul dintre Ucraina şi Rusia, două ţări aflate în război, drept unul fără precedent şi a adăugat că este nevoie de mai multe progrese "pe multe fronturi".

"Accesul la alimente şi îngrăşăminte din Ucraina şi Rusia este important pentru pieţe în termeni de disponibilitate a produselor şi de preţurile lor. Apărăm accesul la alimentele şi îngrăşăminte ruseşti care nu fac obiectul sancţiunilor. Este important ca guvernul şi sectorul privat să le aducă pe pieţe", a spus Guterres.

Secretarul general al ONU a fost însoţit la Odesa de ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, care a declarat:"Astăzi, zece nave sunt gata să fie încărcate cu mărfuri în cele trei porturi ucrainene (Odesa, Iujnîi şi Cernomorsk). Sperăm că ele vor putea primi încă 40 de solicitări pentru ca nave să ajungă aici. Aşa că mă bucur că iniţiativa funcţionează".

Guterres a abordat de asemenea situaţia de la centrala nucleară din Zaporojie, în aceeaşi zi în care atât Ucraina, cât şi Rusia au evocat posibilitatea unui incident la instalaţie, ocupată de trupele ruse de la începutul lunii martie, dar care continuă să furnizeze energie electrică atât în zonele controlate de Kiev, cât şi în partea de sud a Ucrainei ocupată de ruşi.

"Dacă teritoriul centralei ar fi fost demilitarizat, chestiunea atacului şi acuzaţiile părţilor ucraineană şi rusă ar fi putut fi rezolvate. Electricitatea care vine de la centrală este ucraineană, populaţia ucraineană are nevoie de ea, mai ales în timpul iernii, iar asta trebuie respectat", a afirmat secretarul general al ONU.

Guterres a vizitat joi oraşul Liov (Lviv), unde s-a întâlnit cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi cu cel al Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Cei trei au convenit să continue coordonarea aplicării iniţiativei privind exportul de cereale, au discutat despre situaţia de la centrala din Zaporojie şi problema prizonierilor de război ucraineni, notează EFE.

UN Secretary General António Guterres arrived at the port of #Odesa. pic.twitter.com/auZCK7ftWo