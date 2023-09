Secretarul american de stat, aplaudat pentru talentul său muzical. Piesa interpretată de Antony Blinken la un eveniment oficial VIDEO

Departamentul american de stat a lansat Inițiativa Globală de Diplomație Muzicală.

Cu această ocazie, secretarul american de stat Antony Blinken și-a demonstrat talentul muzical, cântând o piesă a lui Muddy Waters, unul dintre cei mai mari artiști de blues din istorie.

Blinken s-a descris pe rețeaua X (fostă Twitter) ca fiind un ”chitarist (foarte) amator.”

”Nu puteam rata ocazia de a combina muzica și diplomația. A fost o plăcere să lansez Global Music Diplomacy Initiative”, a scris el.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK