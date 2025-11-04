Imagini sfâșietoare! Jucătorii au aflat pe teren de moartea antrenorului. Cum au reacționat VIDEO

Jucătorii au aflat pe teren de moartea antrenorului FOTO Captura X

Antrenorul bosniac Mladen Žižović a murit luni seara, după ce s-a prăbuşit în timpul unui meci din Superliga sârbă. Tehnicianului echipei Radnički i s-a făcut rău în timpul partidei din etapa a 14-a disputată la Lučani împotriva formaţiei Mladost, potrivit presei sârbe.

Žižović şi-a pierdut cunoştinţa în minutul 22 al meciului şi a fost transportat la ambulanţă. Antrenorul în vârstă de 44 de ani s-a prăbuşit pur şi simplu pe marginea terenului, după care meciul a fost oprit pentru ca el să poată primi îngrijiri medicale. Însă tehnicianul, transportat la spital, nu a mai putut fi salvat.

În imaginile apărute pe rețelele sociale se poate vedea reacția sfâșietoare a jucătorilor atunci când au aflat despre decesul antrenorului, mulți dintre ei prăbușindu-se la pământ, în lacrimi. Meciul a fost abandonat înainte de pauză, la scorul de 2-0 pentru Radnicki.

Mladen Žižović, the manager of Radnički 1923 in the Serbian league, passed away after suffering a heart attack in the 22nd minute of the away match against Mladost Lučani. Here, the players are being informed of his passing.pic.twitter.com/lKFAtdn8OR — Total Football (@TotalFootbol) November 4, 2025

Mladen Žižović s-a născut în data de 27 decembrie 1980 în Rogatica, Bosnia şi Herţegovina. În timpul carierei sale de jucător, a evoluat pentru mai multe cluburi, printre care Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar, Tirana, Borac Banja Luka şi Mladost Rogatica.

În 2008, a disputat patru meciuri pentru echipa naţională a Bosniei.

Şi-a început cariera de antrenor la Radnik Bijeljina (2017–2019), iar ulterior a antrenat echipele Zrinjski Mostar (2019–2020), Sloboda Tuzla (2021–2022) şi Borac Banja Luka.

Žižović antrena echipa Radnički din 23 octombrie.

