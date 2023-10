Un antreprenor devine cel mai tânăr președinte al Ecuadorului din istorie. Este fiul magnatului bananelor VIDEO

Antreprenorul Daniel Noboa va deveni cel mai tânăr preşedinte din istorie al Ecuadorului, după ce a învins-o duminică, în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, pe politiciana de stânga Luisa Gonzalez, a anunţat autoritatea electorală centrală (CNE) a ţării sud-americane, relatează luni dpa.

Noboa, în vârstă de 35 de ani, moştenitorul imperiului economic al lui Alvaro Noboa, cunoscut ca magnatul bananelor, a obţinut la balotaj 52,30% din voturile ecuadorienilor, faţă de 47,7% rivala sa, după numărarea a peste 90% din sufragii.

Gonzalez l-a felicitat pe Noboa (Acţiunea Democratică Naţională, ADN) pentru această victorie.

Participarea la vot a fost de circa 82%, a precizat şefa CNE, Diana Atamaint.

Circa 12 milioane de ecuadorieni au fost chemaţi la urne pentru alegerile prezidenţiale, a căror campanie electorală a fost marcată de asasinarea unuia dintre candidaţi, pe fondul unei ascensiuni a criminalităţii în general în Ecuador.

