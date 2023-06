Un fost concurent MasterChef susține că a fost înșelat de „doi IT-iști firavi și zâmbitori”: „Am descoperit zeci de păgubiți prin aceeași metodă”

Liviu Balint, un antreprenor din Cluj, fost concurent MasterChef, susține că „doi IT-iști firavi și zâmbitori” au reușit să îl înșele de aproape 13.000 de lei. Potrivit știridecluj.ro, cei doi s-au dat drept angajații unei mari firme de IT din București și i-au oferit servicii pentru promovare online.

„ATENȚIE LA ACEȘTI ESCROCI! I-am cunoscut pe acești doi tineri IT-iști firavi și zâmbitori săptămâna trecută când s-au oferit să-mi ofere servicii pentru promovare on-line și să-mi facă/construiască o aplicație pentru telefoane mobile. S-au dat drept angajații unei așa zise mari firme de IT din București și anume ARCHIP-AURORA STUDIO (mai târziu am aflat că firma este a Anei iubita lui Octavian), am plătit acestei firme aproape 9000 de lei prin virament bancar pentru serviciile acestora sub diverse pretexte (înregistrare marcă la OSIM, protecție copyright globală și creare aplicație în spațiul virtual... etc.)”, susține antreprenorul.

În același mesaj, fostul concurent MasterChef susține că escrocii, cărora le-a afișat și fotografia, au servit în repetate rânduri masa la el în restaurant urmând să plătească serviciile pentru servirea mesei la finalul proiectului.

„Spre final am primit ordine de plată care indicau achitarea integrală a ceea ce au mâncat și au băut, la o verificare mai atentă am descoperit că ordinele de plată erau falsificate și sumele de bani nu au fost virate niciodată în contul meu, așadar mi-au mai făcut un prejudiciu de aproape 4000 de lei, în total au reușit să mă țepuiască de aproape 13000 de lei adică circa 2600 euro.

Am făcut cercetări amănunțite și am descoperit zeci de păgubiți prin aceeași metodă, când am mers la poliție să depun o plângere am aflat cu stupoare că sunt bine cunoscuți în Cluj - București - Dej și mai nou am aflat că sunt în Constanța. Am o activitate zilnică foarte solicitantă și stresantă și au profitat de acest aspect, dar mai ales de faptul că am crezut și cred în oameni de bună credință”, a mai semnalat antreprenorul, hotărât să îi lase pe escroci pe mâna justiției.

