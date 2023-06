Strigătul de disperare al unui antreprenor nevoit să concureze cu samsarii de mașini: „Să mai aud pe cineva că taxele sunt mici în România”

Un antreprenor român care importă mașini la mâna a doua, fiind în competiție direct cu samsarii de mașini care nu plătesc niciun fel de taxe, s-a plâns, sub protecția anonimatului, pe un grup dedicat antreprenorilor că trebuie să împartă mare parte din profit cu statul. „Despre cum statul îmi ia peste jumătate din profit! Să mai aud pe cineva cum spune că taxele sunt mici în România”, a scris antreprenorul.

„Sunt proprietarul unei firme de import autoturisme. Calculul următor este un exemplu concret despre cum eu ca administrator ajung să rămân cu maxim 30% din profit. Sunt plătitor de TVA la marjă, adică din diferența de vânzare și achiziție a unei mașini. TVA-ul respectiv nu se poate recupera”, a scris antreprenorul.

Omul de afaceri a dat și exemplul unei mașini cumpărate cu 10.000 de euro și vândute cu 11.000 de euro. „Pai 19% TVA=190 euri, apoi 16% impozit pe profit, respectiv 130 euro, pe urmă 8% taxa pe dividende (ireal, după ce am plătit impozit 16% si tva 19%, statul a mai inventat o taxă). În total rămân cu puțin peste 600 euro! Și acum surpriza: aș spune că acești bani au fost deja taxați (de 3 ori chiar!).

Dar nu, nu se oprește aici lăcomia statului. Odată transferați în contul de persoană fizică încep să plătesc contribuții la sănătate și alte taxe, ca și cum respectivii bani mi-ar fi venituri din nou! Cu cât mai rămân? 400? Nici nu vreau să știu. Apoi din respectivii bani orice achiziționez cuprinde 19% tva, accize de pana la 50% și alte taxe. Deci, eu ca antreprenor lucrez pentru stat, el fiind acționar majoritar în propria mea firmă”, este mesajul antreprenorului.

Postarea a generat sute de comentarii. În unele dintre ele antreprenorului i s-a dat dreptate, dar în altele a fost criticat pentru modul în care vede lucrurile.

„Fă-ți firmă în Germania să vezi cum e. Și plătește taxe acolo și ne povestești după aia. Sau în Italia. Oare ăia cât mai suportă taxele de acolo?”, a comentat unul dintre membrii grupului. „Orice firmă are cheltuieli deductibile (chirie, întreținere, contabilă, consumabile, combustibil, etc), iar multe dintre cheltuielile dvs pe persoană fizică din banii pe care ați plătit dividende și contribuții sociale, pot fi din nou deduse pe firmă. Deci în orice caz nu aveți cum ajunge la 70-80% taxe din profit”, a intervenit un alt antreprenor.

„Absolut corect. Taxele sunt poate mai mici, dar mai multe decât în alte părți. La fiecare colț tre să dai cu banul. Un sistem birocratic putred”, a reacționat un alt membru de pe Grupul Antreprenorilor din România.

„Acel TVA la care tot insistați, chiar dacă se aplică la marja îl puteți într-un fel recupera de la client. Faceți calcule pe adaos în așa fel încât să aveți un profit mai mare. Când puneți adaos luați și acel TVA în calcul și încercați să îl băgați acolo, să suporte și clientul din el. Eu unul, dacă aș fi convins că mașina pe care o vindeți este într-adevăr bună și are km reali aș plăti 1000€ în plus la achiziție față de media din piață”, a fost sfatul unui antreprenor din grup.

„Dumneavoastră sunteti 1%. Eu mă lupt cu “samsarii” clasici, care modifică km, nu plătesc taxe etc, iar mașinile lor sunt mai ieftine. Puțini sunt oamenii care într-adevăr caută calitate. Prețul este definitoriu”, a răspuns autorul postării.

„Nu apăr statul, dar când compari doar taxele, România e paradis fiscal. Succesul firmei nu e acolo unde sunt taxe mai mici. Acum doi ani am deschis SRL în România, dar fiind doar pe servicii, pentru mine e foarte ok. Mai ales că România are o piață relativ mică, dar e în creștere bună, iar perspectiva e bună”, a scris unul dintre antreprenori.

„Când se va schimba mentalitatea și omul nu va mai fi indiferent față de cel de lângă el, abia atunci daca strigăm in cor se va face”, a concluzionat un alt membru al grupului.

