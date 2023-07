Visul unui tânăr român care câștigă 1.700 de euro lunar în Italia: „Îmi doresc să nu depind de un șef”

Un tânăr de 23 de ani născut în România, dar mutat în Italia în urmă cu 20 de ani, a cerut ajutorul, pe un grup dedicat antreprenorilor, pentru a reuși să câștige mai mult de 1.700 de euro lunar fără să aibă vreun șef. Unii l-au sfătuit, dar alții l-au luat peste picior.

„Sunt un băiat de 23 ani, lucrez în Italia, câștig 1.700 de euro pe lună. Îmi doresc ceva mai mult de la viață, să nu depind de un șef sau să depind de un domeniu. Am încercat multe afaceri online, dar nu am reușit cu niciuna. Îmi doresc foarte mult să am ceva al meu și să nu mai am grijă de bani. Aveți vreun sfat, vă rog?”, este mesajul tânărului.

În postarea sa, tânărul din Italia se caracterizează ca „un băiat descurcăreț care le încearcă pe toate și nu se lasă înfrânt de eșecuri”.

„Am început cu un job care îmi dădea 600 de euro pe lună și așa tot înainte până am găsit jobul actual, dar tot îmi doresc mai mult și știu că trebuie să schimb foarte multe ca să pot trece de suma asta de bani. Nu am nici un antreprenor în familie, deci îmi este foarte greu să am modul ăla de a gândi, dar asta nu ma oprește din a reuși în viață, să le demonstrez tuturor care nu au avut încredere în mine că am reușit”, a mai scris tânărul în mesajul adresat antreprenorilor români.

Postarea a generat peste 170 de comentarii. „Cel mai bun sfat pe care pot să ți-l dau este: du-te la școală! Doar din munca, fără știință, nu se mai fac bani si nici afaceri profitabile”, a fost unul dintre sfaturi.

Ads

„Dacă vrei cu adevarăt să reușești, fă-o pentru tine,, nu pentru a demonstra ceva cuiva. Este cea mai proastă mentalitate ever. Am fost pe strada asta de multeeee ori. Fă-o pentru tine și punct. Apoi, e necesar să lucrezi cu tine, cu credințele tale despre bani, oameni, etc. E foarte important pentru că asta îți creează realitatea în care trăiești. Pe scurt, trăiește pentru tine, nu pentru alții”, a intervenit un alt membru al grupului.

„Ești tânăr, mai poți încerca o grămadă și să eșuezi în tot atâtea până găsești acel ceva, dar sfatul meu este să te concentrezi pe a găsi acel ceva care îți place, iar apoi să construiești în direcția/domeniul respectiv. De exemplu: dacă îți place gelato, încearcă ceva in directia aia,te angajezi si înveți cu ce se mănâncă,te dezvolți si aduci valoare in firma respectiva esti remunerat și îți dezvolți niste aptitudini iar peste 3-5 ani, îți poți deschide propria gelaterie pentru ca ai inceput de jos,ai trecut prin tot procesul si stii cu ce se mănâncă”, a fost unul dintre sfaturile practice.

Ads

Unul dintre antreprenori l-a avertizat pe tânăr că visul său poate deveni realitate, dar trebuie să fie dispus să muncească foarte mult, inclusiv să doarmă 2-3 ore pe noapte.

„Ca sa ajungi acolo unde îți dorești este nevoie de timp. Nimeni nu obține câstiguri peste noapte (din muncă). Când aveam vârsta ta, îmi doream același lucru, încercasem deja comerț cu haine - faliment, comerț cu papetărie - aproape de faliment.

Am încercat producție de sezon - atelier de croitorie, iarna croiam pijamale și izmene, pe lângă mai vindeam și brazi - mai artificii – vara … faliment. Cu trecerea timpului, cu înțelepciunea pe care o dobândești în timp, cu viziunea care se schimbă de la un eșec la altul și cu multă voință, efort și răbdare îți vei da seama la timpul potrivit care va fi afacerea potrivită. Ideea este să nu renunți!”, a fost mesajul antreprenorului.

Ads