Creșterea în business, între dedicație și talent înnăscut. Cosmin Văleanu (e-Mobility Rentals și Smart Balance), despre potențialul mobilității urbane

Cosmin Alexandru Văleanu este fondator al firmelor Smart Balance & e-Mobility Rentals, companii care se ocupă cu închirierea și vânzarea mai multor tipuri de microvehicule electrice. Printr-un parteneriat cu firma de consultanță financiară High Financial Solutions, Cosmin a creat singura afacere din Europa care oferă servicii complete de închiriere de vehicule electrice care funcționează pe bază de baterii interschimbabile. Cosmin spune povestea dezvoltării afacerilor sale și punctează cu claritate etapele cele mai importante prin care un antreprenor trebuie să treacă pentru a se asigura că businessul său nu este doar profitabil, dar lasă în urmă și o moștenire prietenoasă mediului înconjurător.

Povestea de antreprenoriat a lui Cosmin Văleanu a început după terminarea cursurilor Facultății de Construcții Civile, Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională. În 2009, Cosmin a hotărât să deschidă o agenție imobiliară. „M-am ocupat de vânzări. Încă din liceu făceam vânzări ca să îmi asigur banii de buzunar. În 2009 erau foarte mici salariile inginerilor, era și responsabilitate mare și stres și mi-am dat seama că aș putea face mai mult din vânzări”, povestește el.

Înțelesese neajunsurile carierei de inginer din familie. Cosmin văzuse de-a lungul anilor la tatăl său cât de mult stres era în gestionarea muncitorilor și toate responsabilitățile care derivau din această profesie. Cu toate acestea, a învățat tot ce era de învățat, atât din timpul studiilor, cât și de la tatăl său, despre construcții, cât să se simtă capabil să administreze o agenție imobiliară din postura unui cunoscător atent al domeniului. „Fiind în contact și cu toți colegii din domeniu, pe șantiere, automat știam mai multe decât un agent imobiliar normal. La acea vreme majoritatea agenților nu aveau niciun fel de studii de specialitate. Ulterior noi am angajat vreo zece. Criteriul era să fie prezentabil și să știe să vorbească cu clienții. În rest, le dădeam absolut toate informațiile”, povestește Cosmin.

Pe măsură ce afacerile au dat roade, antreprenorul și-a extins portofoliul cu două magazine de dulciuri și produse pentru copii în București, în Orășelul Copiilor. Noile antreprize se dovedeau profitabile și l-au distanțat de fluctuațiile și problemele din piața imobiliară. „Asta m-a făcut să mă retrag din imobiliare, când am văzut că e mai puțin stres și că nu mai interacționez atât de mult cu clienții și cu problemele lor, cum era în imobiliare.”

Cosmin povestește că cele mai mari probleme pe care le-a întâmpinat în domeniul imobiliar erau presiunea veniturilor instabile, care-l împiedicau să își facă planuri de viitor. „Am rămas doar în comerțul din parcuri, acolo era mai simplu. Știam zilele bune. Puteam estima în ce măsură o să avem și creșteri de la an la an, și reușisem să perfecționăm astfel afacerea.”

De la jucării la mobilitate urbană

Trecerea lui Cosmin de la vânzarea de jucării la micro mobilitate urbană a fost ușoară. Ce aveau în comun inițiativele sale antreprenoriale de până atunci a fost în primul rând pasiunea sa pentru vânzări, pentru a cunoaște oameni și a învăța lucruri noi.

„Vindeam trotinete electrice și vedeam nevoia în orașe din cauza traficului. Când mi-am îndreptat atenția către domeniul de comerț online care de abia începea să se dezvolte în acea perioadă, m-am orientat către domeniul vehiculelor electrice (hoverboard-uri, trotinete, mopede, scutere). Situația te împingea să găsești soluții, alternative pentru clienți. Apoi, gama de produse s-a diversificat și mi-am dat seama că unele se pliau pe serviciile de delivery.”

Micromobilitatea electrică a devenit pentru antreprenor mai mult decât o simplă nișă în vânzări. Acesta detaliază cu entuziasm cum domeniul în care activează în prezent poate remodela felul în care oamenii se mișcă și interacționează în orașe și cât de pasionant este să urmeze trendurile și evoluția fenomenului.

Smart Balance se ocupă cu vânzarea de vehicule electrice, iar e-Mobility Rentals oferă un serviciu complet de închiriere și management de flotă electrică. Companiile partenere închiriază mașini, scutere și în costul lunar al închirierii, utilizatorii microvehiculelor au acces la Stațiile Swap la care fac schimburi gratuite de baterii, la training rutier, mentenanță, asistență non-stop și asigurări.

„Am creat o baterie care se potrivește atât la scutere cât și la mașini și am instalat 10 stații în puncte-cheie ale Capitalei. Oamenii intră in aplicație, văd care e cel mai apropiat punct și se duc și schimbă bateria în 2-3 minute. Nu mai trebuie să stea câteva ore să încarce o mașină, să piardă timp. Nu mai oferă nimeni așa ceva nici România, nici în Europa”, povestește Cosmin.

În prezent, peste 100 de mașini sunt utilizate în fiecare zi în București. Mai mult, pentru delivery scuterele sunt mai bune decât mașinile, explică el, „te strecori în trafic și ajungi la destinație mult mai rapid”.

Finanțarea pentru creștere alături de High Financial Solutions

Colaborarea cu o firmă de consultanță de business a venit din dorința lui Cosmin de a-și extinde businessul. Antreprenorul a realizat potențialul imens al dezvoltării online și faptul că doar un expert în domeniu l-ar putea ajuta să-și aducă afacerea în etapa următoare.

Așa a început, în 2019, munca alături de firma de consultanță High Financial Solutions și Ovidiu Dinulescu, Managing Partner al HFS. „Ovidiu ne-a făcut ordine și ne-a învățat cum trebuie să arate planul de afaceri, cum trebuie să fim pentru a putea accesa finanțare și pentru a deveni cât mai atractivi în ochii investitorilor. Cum ai nevoie de contabil, de avocat, așa ai nevoie și de un consultant financiar să te îndrume, să știe cum gândesc băncile, cum gândesc investitorii.

Când vrei să creezi o afacere sustenabilă, ai nevoie de parteneri care să te ajute să crești. Și Ovidiu exact asta a făcut, a structurat mai bine afacerea, a urmat planul de afaceri și a rămas mereu atent la indicatorii de profitabilitate și solvabilitate. Și în 2023 continuăm componenta de Business Development. Încă ne aflăm într-o etapă de identificare a noilor investitori pentru a crește businessul. E bine că este vorba despre o afacere care nu ține cont de granițe: se dezvoltă pe plan local, însă poate fi implementată în orice țară, mai ales în orașele mari. Atât e-Mobility Rentals, cât și Smart Balance sunt pioniere și inovatoare. Și mă bucur că Ovidiu participă alături de noi la creșterea acestor afaceri”, povestește Cosmin.

Ovidiu Dinulescu a făcut echipă bună cu Cosmin Văleanu, aliniindu-și interesul pentru reducerea amprentei de carbon lăsată de companii, pentru sustenabilitate și politici verzi. „Am observat cel puțin în ultimii doi-trei ani o aplecare mai mare asupra acestui segment pe sustenabilitate. Ce măsuri iei? Cum îmbunătățești situația prin businessul tău? Ce plus aduci? Cum combați poluarea în zona în care activezi?”, explică Ovidiu.

Într-un context în care firmele se gândesc din ce în ce mai mult la viitor și la impactul deciziilor luate asupra mediului, la e-Mobility Rentals și Smart Balance, sustenabilitatea e pusă pe același palier cu dezvoltarea afacerii.

„Toți clienții mari care au venit alături de noi, cum este Glovo, au punctat acest aspect. Ne aleg pe noi pentru că suntem foarte buni pentru ei din punct de vedere financiar. Suntem profitabili și pentru ei și pentru noi, dar în al doilea rând avem un impact foarte bun asupra mediului. Ei își calculează amprenta anuală de carbon, au făcut „pledge-uri” pentru reducerea emisiilor, iar noi îi ajutăm cu această componentă”, explică Ovidiu.

În ceea ce privește procesul de finanțare, Ovidiu clarifică faptul că afacerea lui Cosmin a avut mereu nevoie de creștere prin finanțare, având în vedere că e un proiect antreprenorial care se bazează pe infrastructură: pe creșterea flotei, pe dezvoltarea bateriei, un proces inovativ pornit aproape de la zero.

„Am plecat de la celulă și am obținut o baterie universală care merge atât la scutere, motociclete, cât și la mașini. Aici am avut parte de ingineri care au dezvoltat ideea și suntem în curs de a obține brevetul ”, explică Ovidiu, punând accent pe unicitatea produsului care stă în centrul afacerii.

„Baterii interschimbabile pentru o mașină s-au mai făcut. Dar bateriile interschimbabile care pot fi folosite atât la mașină cât și la motocicletă, care folosesc aceeași stație de încărcare, sunt unice.”

Evoluția și planurile de viitor ale Smart Balance și e-Mobility Rentals

Echipa formată din High Financial Solutions și e-Mobility Rentals s-a orientat la început pe piața internă pentru investitori, „angel investors”, reușind să expună în primă fază importanța business-ului. Cei doi explică faptul că afacerea lor intrase în România în ceea ce se numește „blue ocean”, o piață lipsită de concurență, unde oricine putea să devină client.

„Soluția e-Mobility Rentals rezolva majoritatea problemelor legate de vehicule electrice. Punctele cheie din business plan au fost sustenabilitatea, faptul că afacerea se afla într-un blue ocean și faptul că investiția va avea un randament ridicat”, detaliază Ovidiu.

Experiența lor din domeniul de vânzări pe vehicule electrice – profilul firmei Smart Balance –, a ajutat foarte mult în construirea unicității afacerii, deoarece firma avea deja ingineri, un service care repara vehiculele sau jucăriile electrice. Motivul e faptul că la un vehicul electric, explică cei doi, marea problemă ține mereu de mentenanță, iar în cazul afacerii lui Cosmin, această soluție era deja consolidată.

Una dintre cele mai frecvente probleme care apare în procesul de vânzare a vehiculelor electrice ține de reparații, de faptul că post-vânzare proprietarii sunt lăsați să se descurce singuri cu orice problemă tehnică. Având deja ciclul complet de servicii incorporat în propunere, cuplat cu documentația care ține de cash flow și randament financiar, finanțarea nu a fost greu de găsit.

În 2019, la începutul colaborării cu High Financial Solutions, veniturile grupului erau de 1 milion de lei, iar în 2020 acestea s-au dublat. Începând cu 2021, a fost demarată etapa de business development, ca la finalul anului firma să depășească deja cifra de 6 milioane de lei în venituri. Un an mai târziu, în 2022, ajunsese la venituri de 13 milioane de lei.

Tot în 2022, pe fondul unui trend ascendent, alături de Ovidiu Dinulescu, compania a atras o investiție de 2 milioane de euro, fonduri cu care a fost construită cea mai nouă afacere a grupului: e-Mobility Rentals

„Ne-am luptat să găsim finanțare timp de 6-8 luni, dar în contextul investițiilor e destul de puțin. Pentru că de obicei doar a finaliza un proces de due diligence durează vreo 6 luni. Noi am închis în 6-8 luni și due diligence, și investiția, și discuțiile premergătoare. Acum suntem în etapa în care căutăm investiții pentru scalare. Și nu căutăm doar investitori, ci și parteneri cu care să ne dezvoltăm în afara României”, explică Ovidiu Dinulescu.

Cei doi detaliază faptul că firma lucrează la un sistem de macro-francizare care va dura aproape un an și jumătate, după care ar urma extinderea în regim de franciză atât în țară, cât și în străinătate.

Cosmin mărturisește că ambiția sa personală este implementarea serviciului de închirieri în cât mai multe orașe din România și din lume. „Să intrăm în cât mai multe țări, chiar pe mai multe continente, nu doar Europa. Asta mi-aș dori. În prezent funcționează doar în București”, explică acesta.

Orientare către finanțare, minte deschisă, oameni competenți și adaptabilitate: Sfaturi pentru un tânăr antreprenor

Gândindu-se la toată experiența pe care a agonisit-o până acum, inclusiv cu firma pe care o crește alături de High Financial Solutions, Cosmin Văleanu consideră că, dacă ar avea ocazia să vorbească cu o variantă mai tânără a sa, un prim sfat pe care și l-ar oferi ar fi să privească băncile cu mai puțină reticență.

„N-am luat niciun împrumut, nici nu voiam să aud de bănci. Aveam o imagine în minte în ceea ce privește agenția imobiliară. Parte din motivul pentru care m-am orientat către acest tip de afacere a fost chiar faptul că nu a fost nevoie de o investiție prea mare. Am închiriat un spațiu, l-am amenajat și nu voiam să avem de-a face cu băncile. Când am trecut la magazine, am avut nevoie de un credit de nevoi personale, într-un moment în care am realizat o extindere a unuia dintre magazine.”

În prezent, totuși, Cosmin privește băncile ca un partener, mai ales în contextul în care o afacere are un potențial mare de dezvoltare.

Un alt sfat născut din experiența lui Cosmin Văleanu are de-a face cu oamenii cu care un antreprenor se înconjoară. „Trebuie să ai mereu oameni pregătiți, mai ales contabil bun, un avocat bun și un consultant financiar competent, ca să poți să pornești bine. Dacă nu acorzi atenție detaliilor, tu îți faci treaba și te uiți doar la suprafață și în spate contabilul nu-și face meseria cum trebuie, muncești degeaba”, explică Cosmin.

El continuă prin a puncta faptul că antreprenorii trebuie să se adapteze la schimbări, să fie foarte agili și să știe să găsească soluții. „Pentru că se schimbă domeniile de activitate, regulile jocului mereu. Așa cum și în Parlament se schimbă mereu legile și regimurile de taxare sau cum de-a lungul anilor au plecat 3-4 milioane de români în afara țării, iar piața forței de muncă este foarte vulnerabilă. Ești un antreprenor bun când te adaptezi la probleme cât mai bine și găsești soluții și știi să anticipezi pașii următori. Când eram mic, jucam șah foarte mult și cred că m-a ajutat un pic să anticipez ce va urma.”

Dar mai presus de orice, Cosmin sfătuiește pe oricine dorește să intre în antreprenoriat să călătorească, să cunoască cât mai mulți oameni și să se expună noutăților și evoluțiilor constante ale societății în amploarea sa.

„Am copilărit într-un cartier mai rău famat al Bucureștiului, unde erau toate tipurile de oameni. Dar am ajuns în timp să cunosc oameni din ce în ce mai interesanți, de la care ai ce învăța. Asta îmi place. Să cunosc oameni în continuu. Oameni buni în domeniul lor, oameni inteligenți, oameni care au idei, sclipiri. Iar businessul ăsta e ideal. Nu mă închide într-un birou și mă face să cunosc lumea. Să călătoresc. Iar când văd că există creștere, când am trecut cu bine de pandemie, într-un context în care lumea abia reușea să supraviețuiască, înseamnă că ceva facem bine”, încheie Cosmin.

