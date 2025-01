Nicio surpriză. O nouă țeapă și urmează altele. Apa, aerul și fraierul nu se termină niciodată

.com

Antreprenorii care credeau că statul va ține cont de dorințele mediului privat, în situația în care deficitul bugetar a atins un nou record, probabil s-au îmbătat cu apă rece, atât de Crăciun, cât și de Revelion. Și "beția" continuă. În vacanța prelungită dintre ani (suntem unici în lume cu 2-3 săptămâni pauză totală!), aceiași politicieni ne-au demonstrat încă o dată că numai nebunii așteaptă rezultate diferite de la partidele "reformate" cu aceiași conducători. La timpuri noi, tot...ei. Zis și făcut.

În aceste condiții, puteam să pun pariu că cele mai mari asociații și confederații ale mediului privat vor avea rezultate spre zero în lupta cu guvernul. Păcat că oamenii de afaceri care le conduc și se implica activ, altfel antreprenori respectabili, nu înțeleg că atunci când statul are nevoie de bani nicio organizație antreprenorială (Concordia, RBL, etc.) nu mai există pentru niciun guvern aflat la ananghie financiară.

Și uite așa trecu' și 2024 și ne-am trezit în 2025 cu alte modificări fiscale care pun oamenii de afaceri în gardă și îi obligă să ia măsuri suplimentare pentru a rezista ispitei guvernului de a suge banii mediului privat sub orice formă. Dar, capul sus! Nu avem voie să ne văităm și să dăm bir cu fugiții, chiar dacă va fi un pic mai greu sau foarte greu. Antreprenorii adevărați caută soluții și mărșăluiesc în orice condiții de război economic, inclusiv cu același premier și cu același președinte, care ne-au arătat ce pot dpdv economic și politic.

Practic, nicio surpriză. Să stai să te plângi prin media că guvernul nu și-a ținut promisiunile e pierdere de timp și de energie. Mai bine ne asumăm statutul de antreprenori sau angajați în mediul privat și supraviețuim sau facem performanță în orice condiții. Oare nu asta așteaptă și guvernanții de la noi? "Apa, aerul și fraierul" nu se termină niciodată, pare deviza partidelor "reformate", care și-au "învățat lecția" în urma prăbușirii la ultimele alegeri. Adevărul e că nici reprezentanții mediului privat, care se perindă pe la întâlniri la guvern, nu au învățat nimic din istoria recentă a dialogurilor cu executivul.

In opinia mea, 2025 va fi anul celor prevăzători și oportuniști, al oamenilor de afaceri maturi și creativi, al antreprenorilor locali care se vor plia rapid pe nișe de piață profitabile, în orice domeniu. Evident ca firmele mari și multinaționalele își vor lua "partea leului", dar asta nu înseamnă că nu vom trăi și surprize, cu falimente răsunătoare. Se anunță vremuri spectaculoase, cu Donald Trump la Casa Alba și cu Uniunea Europeana în degringolada economică. România e doar o piesa mica din "dominoul" economic mondial și orice conflict extins va afecta și țara noastră.

Statul român? Ca de obicei... Având în vedere ca politicienii nu răspund decât electoral pentru deciziile proaste luate în administrație, ne vom împrumuta în continuare și vom pierde și mai mult din independența economică. Vom fi ce am fost și mai mult decât atât. Speranțele mediului privat în a fi sprijinit de stat prin măsuri de reformă reală în 2025 au un termen de valabilitate redus și dacă expiră rămânem exclusiv pe cont propriu. Scapă cine apucă, prospera cine poate.

Politicienii și-au bătut joc de noi și noi avem șansa să ne luăm revanșa în luna mai, la vot. Deocamdată, cei care ne-au dat țeapă ne propun un candidat unic, și la propriu și la figurat, șomer în ultimii 10 ani. Câți dintre patronii din România nu ar fi încântați să angajeze un bărbat trecut 60 de ani, care trăiește bine-merci din banii câștigați de soție și se mândrește cu acest lucru? Acum avem o motivație temeinică să mergem la vot, mai ales atunci când ne vom chinui să facem profit și să plătim dările la stat. Se pare că, în 2025, ne ajunge din urmă blestemul comuniștilor: "Tot înainte, tovarăși"!

Să aveți un An Nou, așa cum vi-l doriți!

