Ovidiu Dinulescu, HFSolutions: ”Nu există drum drept și lin, dar cu un expert alături, o afacere poate să capete viteză și să dea la o parte mai ușor obstacolele”

În calitate de Co-fondator și Managing Partner la High Financial Solutions din noiembrie 2019, Ovidiu Dinulescu creează strategii în care examinează amănunțit punctele forte și punctele slabe ale unei companii, pentru a propune planuri de afaceri și de dezvoltare extrem de precise. În cei 20 de ani de experiență în creșterea micilor întreprinderi, Ovidiu a devenit pasionat de industria mobilității, serviciilor medicale, imobiliare, retail și de mediu. Dar mai mult decât orice, în urma unei discuții cu Ziare.com, Ovidiu s-a arătat ca un om foarte entuziast, de un optimism autentic, profund angrenat în complexitățile economiei de piață românești, cu o poveste care l-a format inevitabil pentru profesia de consultant în afaceri și cu un zâmbet sincer mereu pe chip.

De la poveștile despre afacerile bunicilor, la experiența de a preda informatică unor elevi curioși de gimnaziu și liceu, până la consultarea micilor întreprinderi care veneau nepregătite să obțină finanțare la bancă în climatul economic al anilor 2000, Ovidiu și-a construit niște convingeri ferme că mediul de afaceri românesc este unul deosebit de promițător, doldora de oameni creativi și muncitori și a hotărât să pună umărul direct pentru a însoți antreprenorii în a-și îndeplini acest potențial.

”Provin dintr-o familie care mereu a avut o strânsă legătură cu mediul de afaceri. Străbunicul meu a avut o companie de construcții până în 1949, când a preluat puterea regimul comunist.” Ovidiu Dinulescu vorbește despre legătura pe care a simțit-o cu trecutul familiei sale cu calmul și entuziasmul unui om care recunoaște la maturitate influența pe care munca dedicată a părinților și bunicilor a avut-o asupra deciziilor lui viitoare.

Între anii 1970-1989, bunicii lui Ovidiu au avut o măcelărie (într-un sistem meșteșugăresc aprobat de sistem), iar după anii 1990, tatăl său a deținut a patra firmă înființată în județul Dâmbovița, în atmosfera pe cât de volatilă, pe atât marcată de speranță a tranziției. ”Fiind foarte tânăr, atunci am luat un prim contact cu mediul de afaceri din România. Mai târziu, în anii de formare, mereu mi-am ajutat colegii, prietenii, în aventurile lor de start-up, în care am și fost implicat, astfel simțind că viitorul meu va fi în business, și nu într-o meserie.”

Ovidiu este prototipul tânărului care a avut ocazia să cunoască economia micilor întreprinderi ale României care abia căpăta contur. ”Am cunoscut piața de business din România ca fiind liberă, poate prea liberă în primii ani după Revoluție. Studiind, mi-a fost ciudă că timp de atâtea decenii România nu a avut parte de un sistem economic liber și mereu am fost înconjurat de antreprenori, profesioniști în businessul lor, oameni dedicați și care și-au dezvoltat activitatea lor profesională.”

A fost martor haosului din anii 2000, când companiile începeau să crească și să creadă în viitorul lor. Îmi povestește cu aplomb despre imboldul pe care l-a simțit devenind din ce în ce mai conștient în perioada aceea de trezirea pe care o resimțeau companiile către oportunitățile economiei de piață. ”Companiile începeau în haosul acelor ani să își dorească să primească investiții și am devenit conștient de cât de greu îi era unui antreprenor care nu avea acea disciplină și mediul economic pe care cei din vestul Europei l-au avut. Un mediu în care să știe cum să-și construiască businessul. Astfel, mi-am dat seama că putem gândi altfel, că putem să ne educăm, să acționăm în plus și să facem pași înainte față de ce se întâmpla atunci.”

Deși a absolvit facultatea cu o diplomă de inginer, simte că rolul de consultant l-a ales și că vine ca o continuare firească nu doar a trecutului familiei sale, dar și a temperamentului său și a unei tenacități necesare atunci când îți dorești să construiești ceva în loc să te aliniezi unui context deja existent: ”Îmi place adrenalina unui start-up. Când începi un start-up este haos și e nevoie să ieși din situația de la început, dar mereu la început ai parte de o adrenalină diferită de cea dintr-o corporație foarte structurată”, explică Ovidiu Dinulescu, punctând că rolul de consultant de business nu trebuie să se limiteze la a da sfaturi, în schimb fiind absolut necesar să fii mânat de o continuă căutare a soluțiilor la probleme. ”Trebuie să identifici acele traiectorii de urmat atât în cazul celui mai bun, cât și în cazul celui mai nefast scenariu cu care se confruntă o afacere la început.”

Antreprenoriatul în România. Ce au în comun elevii de liceu cu tinerii care-și încearcă norocul în mediu de afaceri

Înainte de a lucra în mediul bancar și de a fonda High Financial Solutions, firma sa de consultanță financiară axată pe creșterea startupurilor afacerilor românești, Ovidiu a trecut și pe la catedră, predând informatică elevilor de gimnaziu și liceu. ”În anii 2000, ceea ce se preda atunci la informatică era într-un stadiu de început, ceva nou. Cam așa e și antreprenoriatul românesc, care abia făcea atunci primii pași.

Norocul a făcut să predau unei varietăți mari de clase, de la V-a la a XII-a, unde am avut de-a face cu gândiri și abordări diferite. Cei mici erau foarte curioși, dar orice mică interferență le distrăgea atenția, iar cei din clasele terminale aveau experiență practică și deja se pregăteau pentru examenul de bacalaureat la informatică și trebuia să aplicăm mereu alte metode pentru a-i ghida.”

Răbdarea construită atunci i-a fost de folos în anii care au urmat, rolurile sale de manager

în companii ca Vodafone, ING sau UniCredit permițându-i să înțeleagă nu doar piețele financiare, sectorul IMM sau dinamica economiilor locale și regionale, dar și nevoile oamenilor care veneau în fața unui consultant bancar cu idei bune, dar complet nepregătiți să-și prezinte afacerea într-un mod care să îi aducă mai aproape de finanțările de care aveau atâta nevoie.

În anii 2000, povestește Ovidiu, banca era cel mai apropiat lucru de imaginea aceea puternică a mediului de afaceri american pe care-l cunoșteau românii mai mult din filme, decât din realitatea României, la 10 ani de la Revoluție.

Din spatele biroului său de la ING sau UniCredit, a avut ocazia să întâlnească antreprenori plini de entuziasm care veneau să negocieze împrumuturi substanțiale fără un plan de afaceri închegat. ”Am avut parte de momente în care se ratau oportunități de a crea o relație win-win atât pentru bancă, cât și pentru business tocmai deoarece comunicarea dintre cele două entități nu era tradusă într-un fel în care fiecare să înțeleagă care este rolul celuilalt.

Necesitatea în piață pentru business de consultanță în afaceri era oportună încă din acei ani.

Companiile foarte mari au Big Four (n.r. cele patru cele mai cunoscute firme de audit și consultanță financiară din lume: PriceWaterhouse Coopers, KPMG, Ernst& Young și Deloitte) care le ajută să-și structureze strategiile, însă cei mai mici nu au un astfel de ajutor la îndemână”, explică Ovidiu.

A lucrat cu persoane fizice, trecând la consultanța pentru companii foarte repede. ”A trebuit să înțeleg instrumentele bancare, definiții și proceduri pe care să le trec printr-un creier de inginer.” Ovidiu zâmbește timid, ”nu degeaba anumite lucruri pe care le face un Chief Financial Officer se numesc inginerii financiare.”

În mediul bancar, a observat și diferențele între abordări diferite în procesul de luare a deciziilor într-o companie și ce le face pe unele să aibă succes în defavoarea altora. A lucrat cu antreprenori creativi și plini de entuziasm care aveau experiența și expertiza să identifice un gol sau o necesitate într-o anumită piață de consum, dar nu știau cum să abordeze o discuție despre finanțare cu un bancher. ”Vorbim de companii cu foarte mult potențial, al căror plan de afaceri nu era ușor de înțeles sau de parcurs, asta în cazul în care unii dintre ei aveau așa ceva, toate ducând la scenariul în care se puteau rata oportunități foarte bune și pentru bancă, și pentru client.”

Acesta a fost mecanismul prin care i s-a arătat, practic, în munca sa de zi cu zi, necesitatea pe piața românească a unei companii care să se dedice microîntreprinderilor și companiilor mici și mijlocii, să intre alături de fondator în detaliile afacerii, să analizeze cu atenție țintele financiare, să structureze indicatorii cheie de performanță și să construiască între bancă și client o înțelegere mai clară a ce trebuie făcut pentru ca ”lucrurile să meargă așa cum ne dorim”.

Consultanța de business. ”Experienta mea de până acum cu antreprenorii români mi-a arătat că în România există idei foarte bune și dorința de a reuși”

Ovidiu Dinulescu a trecut din spatele biroului de consultant bancar în lumea consultanței de business cu conștiința și convingerea că primul lucru de care firmele au nevoie ca să poată avea o șansă reală de a reuși în economia de piață este finanțarea – fie ea bancară sau non-bancară. Înființând în 2019 High Financial Solutions, a intrat în cele mai granulare operațiuni ale firmelor pe care le consilia și s-a implicat ulterior chiar și în discuțiile cu potențialii investitori străini, mai ales în contextul în care România ultimului deceniu a devenit mai mult ca oricând teren fertil pentru investițiile din afară.

Colaborarea cu grupul de firme din care fac parte Smart Balance și e-Mobility Rentals a început în 2019. Foarte pasionat de mecanismele care compun ideea de smart city, Ovidiu a fost alături de fondatorul grupului care, după mai bine de 7 ani pe piața de micro mobilitate electrică din România, a decis să lanseze primul serviciu de închirieri de vehicule electrice cu baterii interschimbabile din Europa.

Aveau la momentul respectiv nevoie de un expert care să facă analiza financiară a grupului de afaceri și optimizarea activității. ”În 2019, când am început să lucrăm împreună, veniturile grupului erau de 1 milion de lei, iar în 2020 le-au dublat. Începând cu 2021, alături de High Financial Solutions au început etapa de Business Development, iar la finalul anului depășiseră deja cifra de 6 milioane de lei în venituri. Un an mai târziu, în 2022, ajunseseră la venituri de 13 milioane de lei.

Tot în 2022, pentru că se aflau pe un trend ascendent, HFS le-am atras o investiție de 2 milioane de euro, cu care au creat cea mai nouă afacere a grupului: e-Mobility Rentals.

“Astăzi, în 2023, continuăm componenta de Business Development, însă grupul se află într-o etapă de identificare de noi investitori pentru a crește businessul, atât pe plan local, cât și internațional. Atât e-Mobility Rentals, cât și Smart Balance sunt pioniere și inovatoare în România. Micro mobilitatea electrică poate remodela felul în care oamenii se mișcă și interacționează în orașe și e pasionant să urmărim împreună trendurile și evoluția.”

Ovidiu vorbește despre cele două branduri cu o însuflețire vizibilă, mărturisind o pasiune pentru domeniu și pentru ce are acesta de oferit și societății, dincolo de oportunitatea de afaceri. ”În România este nevoie de idei și de proiecte sustenabile care să contribuie la orașe mai curate, un aer respirabil, transport mai agil și verde, comunități îngrijite și atente la resurse. Trăim cu toții un moment istoric negativ, în care, în mod oficial, resursele planetei s-au terminat și am intrat pe credit. Această realitate ne impune tuturor să fim deschiși la soluții durabile și inovatoare în toate domeniile, nu doar transport, iar pe mine mă ambiționează să mă implic în proiecte transformatoare care pot schimba lucrurile în bine pentru noi și pentru copiii noștri.”

România va fi beneficiara unor sume impresionante în următorii 6-7 ani, spune el, de peste 80 de miliarde de euro menite să susțină dezvoltarea comunităților în Smart Hub, cu servicii moderne, transport ecologic, soluții curate care să asigure o viața mai bună și dezvoltare economică sustenabilă. ”Astfel, HFSolutions își dorește să vină cu expertiza necesară să consilieze și să acompanieze municipalități și business-uri care vor să contribuie la conceptul de smart cities.”

Implicarea în industria medicală și importanța înțelegerii contextului economic pentru startup-uri

Ce ne-ar putea ține pe loc în tot acest avânt, a punctat consultantul, ar fi impredictibilitatea fiscală, măsuri necredibile de reformă care să oprească diverse fonduri europene sau prelungirea și escaladarea conflictelor militare la care asistăm astăzi. Ovidiu a citat un studiu recent, în care IMM-urile românești au fost întrebate care sunt principalele evoluţii cu influenţă negativă asupra activităţii lor. 47,46% s-au referit la insuficienta capacitate a guvernului de a gestiona problemele economice, iar 45,68%, predictibilitatea redusă a mediului pentru IMM-uri. ”Așadar ne uităm la un context economic în care incertitudinea privind evoluțiile viitoare este o grijă foarte importantă a mediului de afaceri.

Cred cu tărie în potențialul afacerilor românești și în nevoia ca fiecare dintre ele să urmeze un plan clar de dezvoltare. Iar acest potențial devine din ce în ce mai evident în contextul mediului românesc de afaceri în ansamblul Uniunii Europene și în felul excepțional în care afacerile românești au crescut în ultimii ani.”

Un alt exemplu pe care l-a dat Ovidiu din munca sa din ultimii ani a fost Clinica de psihoterapie Oana Nicolau, care astăzi face parte din rețeaua de clinici Regina Maria și are o echipă de peste 75 de terapeuți în București și Cluj.

High Financial Solutions a început colaborarea cu ei în 2017. ”Primul pas a fost analiza financiară. La acel moment, ei își doreau să mărească businessul, așa că am lucrat exact pe indicatorii strategici pe care îi urmărește o bancă, pentru a le crește șansa de a primi un credit. I-am ghidat și către cele mai bune bănci pentru modelul lor de business și astfel au reușit să obțină finanțări în fiecare an, cea mai semnificativă fiind în 2019, an în care au dezvoltat și o aplicație mobilă pentru psihoterapie”, povestește Ovidiu.

Începând cu 2020 strategia companiei a fost una de exit, unde HFS le-a dat oferit din nou susținere pentru întocmirea analizei financiare, în 2021 clinica devenind parte integrantă a rețelei Regina Maria.

Ce are de oferit anul 2024 antreprenoriatului românesc

În ultimii ani, Ovidiu a consiliat companii din domenii precum retail, food, real-estate, mobilitate urbană sau medicală, fiecare dintre ele în diverse stadii de dezvoltare sau de stagnare. Alături de antreprenorii care au apelat la serviciile firmei, a depășit blocaje generate fie de provocări neașteptate venite din industrie, fie de disfuncționalități interne ale echipei, ori de nevoia de a trece la următorul nivel de dezvoltare. A fost alături de echipele de management și pentru a-i ajuta să identifice noi surse de venit sau noi oportunități în piață, ghidându-i către orice tip de valoare adăugată a rezultat din experiența pe care Ovidiu a cultivat-o în timpul formării sale.

”Ce au avut toate aceste afaceri în comun”, punctează el, ”a fost ideea fermă că vor să treacă la următorul nivel de dezvoltare. Felul în care faci asta însă, poate face diferența dintre succes și eșec. Deși eșecul are lecțiile lui pozitive, atunci când există instrumentele și oamenii în piață care să te ghideze corect ca să nu riști tot ce ai construit, e bine să le accesezi.”

În prezent, Ovidiu Dinulescu își consiliază clienții ținând cont și de faptul că urmează un an cu obstacole semnificative pentru mediul de afaceri românesc. Este încrezător că România are o economie privată extrem de flexibilă, care după doi ani de pandemie a avut de gestionat și incertitudinile legate de război, criza energetică, inflația europeană și cea domestică. Mai mult, antreprenorii au avut de-a face și cu creșterea susținută a dobânzilor, astfel afacerile din România învățând susținut să fie pregătite pentru ce e mai rău.

Pentru anul viitor, Ovidiu, sfătuiește patronii să încerce să-și păstreze profitabilitatea și angajații și să găsească resurse pentru investițiile viitoare. ”Cum? Companiile trebuie să se sfătuiască cu experți în gestionarea afacerilor pe care le conduc, să evalueze riscurile pe termen mediu și lung și să identifice oportunitățile de creștere a activității și a profitului.”

Toți clienții cu care a lucrat Ovidiu până acum au înțeles că este esențial este să urmeze mereu planul de afaceri, să rămână atenți la indicatorii de profitabilitate și solvabilitate sau să-și verifice ideile cu adviserul înainte de a acționa, pentru mai multă claritate:

”Nu există drum drept și lin pentru niciun antreprenor, dar cu un expert alături, o afacere poate să capete viteză și să dea la o parte mai ușor obstacolele, iar modul în care traduci și expui informația pe care o deții foarte bine în fața unui bancher sau investitor e foarte important.”

