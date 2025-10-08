Young Entrepreneur Generation (YEnG), programul care îi învață pe tineri cum să devină antreprenori, deschide înscrierile pentru anul școlar 2025-2026

YEnG este un program educațional inovator, gândit să ofere tinerilor o perspectivă practică asupra lumii afacerilor.

Programul are o durată de opt luni, cu sesiuni săptămânale, și se diferențiază de alte programe de antreprenoriat printr-o abordare complet practică și interdisciplinară.

După succesul primei ediții, care a adus împreună zeci de liceeni pasionați de antreprenoriat, al doilea an al programului promite o experiență și mai intensă, cu o rețea extinsă de mentori și noi module de învățare.

Programul de educație antreprenorială Young Entrepreneur Generation (YEnG), fondat de liceanul Oliver Lepădatu, anunță deschiderea înscrierilor pentru anul școlar 2025–2026, marcând începutul celui de-al doilea an al inițiativei care inspiră și formează noua generație de tineri antreprenori din România.

Creat special pentru liceeni cu vârste între 15 și 18 ani, YEnG este un program educațional inovator, gândit să ofere tinerilor o perspectivă practică asupra lumii afacerilor. Prin ateliere interactive, proiecte aplicate și sesiuni de mentorat individual, participanții își dezvoltă spiritul antreprenorial, învață cum se construiește o afacere de la zero și dobândesc competențe esențiale precum gândirea critică, leadershipul și gestionarea echipelor.

Programul este structurat pe o durată de opt luni, cu sesiuni săptămânale susținute de antreprenori, mentori și profesioniști din domenii variate – de la tehnologie și marketing, până la finanțe, comunicare și sustenabilitate.

Ads

Pe tot parcursul programului, liceenii lucrează în echipe, dezvoltă idei de business și învață să le transforme în concepte viabile, beneficiind de feedback direct din partea experților. Participarea este deschisă tuturor elevilor de liceu din România, indiferent de profil sau experiența anterioară, iar trainingurile de bază și resursele principale sunt oferite gratuit.

Înscrierile pentru Young Entrepreneur Generation încep săptămâna viitoare și se realizează prin intermediul site-ului oficial www.yeng.ro. De asemenea, informații suplimentare și actualizări pot fi găsite pe pagina oficială de Instagram: @yeng.insta.

Un program care îi pregătește pe tineri pentru provocările lumii de mâine

„Cred cu tărie că liceenii au nevoie de experiențe reale care să-i pregătească pentru provocările lumii de mâine. Young Entrepreneur Generation este un spațiu unde tinerii pot să învețe, să experimenteze și să greșească în siguranță, descoperindu-și vocea și drumul antreprenorial”, a declarat Oliver Lepădatu, fondatorul YEnG.

Ads

Prin YEnG, tânărul antreprenor Oliver Lepădatu își propune să creeze o punte între educație și realitatea mediului de afaceri, oferind liceenilor ocazia de a interacționa direct cu antreprenori consacrați și de a înțelege mecanismele concrete din spatele succesului în business.

Fondatorul Young Entrepreneur Generation este pasionat de educație și inovație și a început să dezvolte proiecte în zona de business încă din liceu. Cu o viziune clară asupra modului în care tinerii pot fi motivați să-și descopere potențialul, el a fondat YEnG în 2024, ca răspuns la nevoia reală de educație practică în rândul liceenilor. „Nu formăm doar viitori antreprenori, ci îi învățăm pe tineri să gândească diferit, să fie autonomi, să pună întrebări și să caute soluții reale. Antreprenoriatul este, în fond, o formă de educație pentru viață”, a mai spus Oliver Lepădatu.

YEnG se diferențiază de alte programe de antreprenoriat printr-o abordare complet practică și interdisciplinară. Programul include ateliere tematice despre inițierea și dezvoltarea unei afaceri, sesiuni de mentorat 1 la 1 cu antreprenori activi din diverse industrii, studii de caz inspirate din afaceri reale și proiecte de echipă cu prezentări în fața juriului format din mentori. De asemenea, participanții beneficiază de suport continuu pentru dezvoltarea personală și de networking valoros cu specialiști din mediul de business, educație și startup-uri.

Ads

Prima ediție a programului YEnG, desfășurată în 2024–2025, a reunit zeci de liceeni care au lucrat alături de mentori recunoscuți și au prezentat idei inovatoare. Al doilea an YEnG promite o experiență extinsă, cu noi module de învățare, o rețea mai amplă de mentori și parteneriate educaționale.

Despre Young Entrepreneur Generation (YEnG):

Young Entrepreneurs Generation (YEnG) este un program de formare și provocare antreprenorială gratuit, inițiat anul trecut de Oliver Lepădatu, care era elev în clasa a XI-a. Pasiunea lui Oliver pentru antreprenoriat a început să prindă contur în anii claselor primare, când a parcurs cursul de educație antreprenorială KEN Academy, care l-a condus la primul său business: Lemon Coolers. În anii de liceu, a continuat studiile de antreprenoriat cu bootcamp-uri la Columbia University și Babson University, ceea ce l-a condus la inițiativa YEnG. În urma discuțiilor cu colegii, Oliver a primit confirmarea că programul YEnG răspunde unei mari nevoi a liceenilor, și anume aceea de a-și dezvolta abilitățile antreprenoriale esențiale pentru lansarea unui start-up, ghidați de către mentori cu experiență.

Destinat elevilor de liceu, programul YEnG promovează inovația și leadership-ul în rândul noii generații și își propune să cultive spiritul antreprenorial în rândul tinerilor, oferindu-le instrumentele, cunoștințele și mentalitatea necesare pentru a reuși în lumea afacerilor. Abordarea YEnG pune accent pe experiența practică și mentorat, oferind participanților acces la provocări și oportunități de networking.

Ads