Kanye West, cu ochii pe o viză de antreprenor în România. Ce alte țări mai are pe listă rapperul american acuzat de agresiuni sexuale și antisemitism

Rapperul american Kanye West caută să obțină o viză de afaceri sau de antreprenor în România, Letonia și Slovacia, pe motiv că viitorul său în America de Nord este „limitat” din cauza unui șir de controverse publice.

La începutul acestei săptămâni, mass-media a raportat că investițiile imobiliare de mai multe milioane de dolari ale lui West se prăbușesc, alături și de perspectiva de a mai cânta live sau de a-și recâștiga sponsorii care au tăiat legăturile cu el în ultimii ani, potrivit unor informații The US Sun, citate de Profit.ro.

Kanye simte că nu mai poate face afaceri în SUA, așa că se orientează către alte continente

Potrivit sursei citate, în presa americană au apărut informații și despre încercările eșuate ale lui Kanye West de a achiziționa suprafețe mari de teren în Africa și Europa, unde sperase să-și găzduiască festivalurile, complicându-și și mai mult eforturile de a-și relansa cariera pe scena globală, conform The U.S. Sun. „Simte că prezentul și viitorul său sunt limitate în SUA în multe feluri. El caută o cale de ieșire pentru a-și dezvolta afacerile și viața într-un loc în care poate fi cu adevărat el însuși și să se simtă apreciat. În SUA, se pare că toată lumea îi întoarce spatele. El vede UE ca următoarea sa oază de libertate și antreprenoriat. Se simte binevenit acolo și vrea să facă tot ce îi stă în putere pentru a-și reloca și a-și conduce proiectele din Europa. Este obsedat de Europa și va face tot posibilul pentru a se muta acolo”, a declarat un apropiat al acestuia, citat de US Sun.

Potrivit unor consultanți economici citați de articolul-sursă, Kanye este foarte motivat să-și găsească o casă nouă în străinătate și să-și atingă obiectivele. „Orice țară europeană îi acordă viză sau cetățenie, el o va accepta. Simte că nimeni din SUA nu mai vrea să lucreze cu el. Este frustrat, dar nu vrea să rămână inactiv”.

Kanye West a câștigat 170 de milioane de dolari din contractul cu firma Adidas, alături de care a lansat o marcă vestimentară și de pantofi de sport. Casa sa de producții discografice Good Music este evaluată la aproximativ 90 de milioane de dolari, acesta anunțându-și și intenția de a lansa o linie de mobilier în colaborare cu IKEA. În urmă cu două săptămâni, producătorul german de echipament sportiv Adidas a anunțat că în ultimul trimestru al anului 2024 a vândut ultima pereche de pantofi sport Yeezy, punând capăt procesului de lichidare de stoc pentru acest produs dezvoltat împreună cu rapper-ul Kanye West, numit acum 'Ye'.

La acest moment are un plan de a câștiga bani prin închirierea de avioane private, arată Profit.ro. Un consultant în industria aviației private a dezvăluit că West are în plan să închirieze avioanele unor clienți bogați – inclusiv directori executivi și celebrități – care își pot permite prețurile premium ale biletelor, încă nestabilite.

Cele două aeronave luate în considerare sunt un Gulfstream G650ER de 38 de milioane de dolari și un Dassault Falcon 900LX de 40 de milioane de dolari, însă este estimat că rapperul va trebui să investească cel puțin 20 de milioane de dolari pentru modernizări ample de interior, care vor include scaune din piele italiană de 40.000 de dolari, un bar complet aprovizionat și alte facilități de lux.

Controversele ample care l-au făcut pe Kanye West „indezirabil” pentru mediul de afaceri și scena celebrităților din SUA

Kanye West nu a fost străin de controverse pe parcursul carierei sale. Acesta a candidat independent la alegerile prezidențiale din 2020, când a primit aproximativ 70.000 de voturi în 12 state din SUA, iar în 2022 își anunțase intenția de a candida din nou.

Rapperul a căzut însă în dizgrație în momentul în care l-a lăudat pe Adolf Hitler și a folosit remarci antisemite într-o serie de mesaje transmise pe X.com (Twitter), declarații care au dus la pierderea contractelor cu agenții de talente și platforme de retail. În aceeași perioadă, West a lansat un casting controversat pentru corul său, solicitând participanților să fie confortabili cu purtarea de svastici. Mai mult, până ca procesul de vânzare să fie sistat de platforma Shopify, acesta vindea tricouri cu svastici pe site-ul său.

Cu o lună mai devreme, acesta a fost implicat și în mai multe scandaluri privind acuzații de agresiune sexuală și amenințarea victimelor. Fosta sa soție, Kim Kardashian, ar fi luat în calcul inclusiv un proces pentru decăderea lui West din drepturile părintești asupra copiilor lor.

