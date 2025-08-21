Ministrul Daniel David, întrebat dacă școala va începe la timp: "Foarte greu să vă spun". Ce mesaj le transmite profesorilor

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 20 August 2025, ora 22:47
451 citiri
Ministrul Daniel David, întrebat dacă școala va începe la timp: "Foarte greu să vă spun". Ce mesaj le transmite profesorilor
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David - FOTO: Hepta

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, în seara de miercuri, 20 august 2025, că este foarte greu să spună dacă vor începe sau nu cursurile elevilor în data de 8 septembrie 2025, având în vedere nemulţumirile salariaţilor din sistem şi faptul că aceştia anunţă proteste în continuare.

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat, miercuri seară, la B1 TV, dacă va începe sau nu şcoala la timp.

“Foarte greu să vă spun, sincer şi direct spus, dar mesajul meu a fost, pentru oamenii din sistem, că aceste măsuri sunt măsuri de criză, nu de reformă. Nu ne plac, nici eu nu mi le doresc, vă daţi seama că n-aş fi vrut ca ministru să fiu eu ministrul austerităţii şi cel care trebuie să le implementez”, a răspuns ministrul Educaţiei.

Daniel David a precizat că a cerut oamenilor din sistem să înceapă şcoala şi să găsească pe parcurs soluţii la toate problemele, inclusiv pe baza proiecţiilor bugetare pentru anul viitor.

”Hai să începem şcoala, hai să construim pe această supărare nişte proiecţii raţionale pe termen mediu şi lung, să vedem ce buget putem avea anul viitor, să vedem ce alte modificări putem să aducem, care să ne ajute şi când măsurile fiscal-bugetare îşi vor arăta efectele şi ne stabilizăm, să nu uităm că foarte multe din aceste măsuri sunt măsuri cu caracter temporar”, a mai declarat ministrul.

Măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvern au nemulţumit salariaţii din Educaţie, aceştia organizând constant proteste şi ameninţând inclusiv cu greva generală.

Sindicaliştii s-au întâlnit, în 11 iunie, cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre nemulţumirile pe care le-au produs măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar, iar la final au anunţat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus.

În aceste condiţii, liderii sindicali au transmis că vor boicota începerea anului şcolar.

”Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilităţile pe care le are în prezent bugetul României şi pe realităţile din sistemul educaţiei”, a afirmat, în cadrul întâlnirii, Ilie Bolojan.

Anul şcolar începe la 1 septembrie, cursurile elevilor urmând a începe în 8 septembrie.

Interzicerea cumulului pensiei cu salariul ar agrava criza din Educație, avertizează sindicaliștii. Ce avantaje ar aduce, însă, acest proiect
Interzicerea cumulului pensiei cu salariul ar agrava criza din Educație, avertizează sindicaliștii. Ce avantaje ar aduce, însă, acest proiect
Președintele Federației Spiru Haret, Marius Nistor, avertizează că interzicerea cumulului pensiei cu salariul, așa cum este ea prevăzută într-un proiect de Ordonanță de Urgență, va...
Premierul Bolojan, acuzat de fake news: „Intenția sa a fost să justifice, în mod fals, aceste măsuri de austeritate luate fără nicio consultare și fără studii de impact”
Premierul Bolojan, acuzat de fake news: „Intenția sa a fost să justifice, în mod fals, aceste măsuri de austeritate luate fără nicio consultare și fără studii de impact”
Trei federații sindicale din învățământ condamnă „ferm” declarațiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani. Cadrele...
#anul scolar, #educatie, #educatie Romania, #profesori, #greva educatie, #daniel david, #ilie bolojan , #elevi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Ce a postat Carlos Alcaraz, dupa ce imaginile cu el si Emma Raducanu au facut inconjurul lumii
ObservatorNews.ro
Momentul care i-a facut pe cei doi adolescenti sa se sinucida imbratisati, pe autostrada
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Aliații europeni vor ca SUA să trimită în România avioane F-35, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina - SURSE
  2. Bloomberg: Giorgia Meloni vrea un plan de ajutor pentru Ucraina, în cazul în care Rusia se decide să continue războiul
  3. Ministrul Daniel David, întrebat dacă școala va începe la timp: "Foarte greu să vă spun". Ce mesaj le transmite profesorilor
  4. Unul dintre autorii crimei de la Padina, care urmează a fi judecat, a fost arestat preventiv pentru o altă infracțiune. Ce strategie încerca pentru a-și reduce pedeapsa
  5. Mărturii cutremurătoare ale părinților fetei care a murit pe autostradă, alături de iubitul ei: "Se iubeau foarte mult și le era frică"
  6. Cursa secretă dintre NATO și Kremlin sub gheața Arcticii. Cum arată baza militară a rușilor VIDEO
  7. "Am susținerea lui Nicușor Dan", spune Cătălin Drulă, despre candidatura lui la Primăria Capitalei. Va avea coaliția un candidat comun?
  8. Sute de angajați din domeniul sanitar american cer secretarului pentru sănătate Robert Kennedy Jr. „să nu mai dezinformeze” cu privire la vaccinuri
  9. Israelul a lansat prima etapă a atacului împotriva Fâșiei Gaza. Este vorba despre o operațiune „fără precedent”, transmite presa israeliană
  10. Rovinieta plătită „la kilometri parcurși”. Tot ce trebuie să știe șoferii din România despre legea ce intră în vigoare din 2026