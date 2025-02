Țările din UE care au transmis mesaje de solidaritate pentru România, după criticile venite din SUA privind urmărirea penală a lui Georgescu și anularea alegerilor

Mai multe ambasade ale unor țări europene au transmis joi, 27 februarie, mesaje de solidaritate cu România, după ce oficiali americani, inclusiv vicepreședintele JD Vance și miliardarul Elon Musk, au continuat să critice țara noastră după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și urmărirea penală a fostului candidat Călin Georgescu.

Este vorba despre ambasadele Franței, Germaniei și Olandei în România, care au postat pe X mesajele.

„Franța își reafirmă solidaritatea cu România, stat de drept, care respectă separarea puterilor și independența justiției. Aceste principii sunt fundamentale pentru democrațiile noastre”, a transmis Ambasada Franței pe X.

Ambasadorul Germaniei a transmis că „România este un partener de încredere al Germaniei în UE și NATO. Ambele țări împărtășesc valori democratice și credință fermă în statul de drept. Și amândouă respectăm justiția independentă”.

Both our countries share democratic values & firmly belief in rule of law. And we both respect our independent judiciary.

„Olanda recunoaște munca grea pe care România a făcut-o pentru consolidarea sistemului judiciar. În calitate de parteneri UE și NATO, împărtășim valori comune. Avem încredere în democrațiile noastre și în funcționarea instituțiilor statului”, a spus și Ambasada Olandei.

🇳🇱 acknowledges the hard work that 🇷🇴 did in consolidating its judiciary. As EU and NATO partners we share common values. We trust our democracies and the functioning of our state institutions.