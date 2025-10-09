Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 explicată de Ludovic Orban. "Dacă Marcel Ciolacu ajungea în turul doi..."

Autor: Adrian Zia
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 20:20
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 explicată de Ludovic Orban. "Dacă Marcel Ciolacu ajungea în turul doi..."
Ludovic Orban, consilier prezidențial FOTO Hepta

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a afirmat joi, 9 octombrie, că în opinia sa, printre motivele deciziei de a anula alegerile anul trecut a fost şi faptul că nu se afla în finală niciun candidat dintre partidele aflate la putere, partidele sistem, care deţineau toată puterea la momentul respectiv. Întrebat dacă s-ar mai fi anulat alegerile în cazul în care Marcel Ciolacu ar fi intrat în turul doi, Orban a spus că nu crede că s-ar fi anulat.

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM, despre retragerea din cursa prezidenţială, în toamna anului trecut, că pe lângă faptul că a calificat-o pe Elena Lasconi în finala prezidenţială, ”l-a determinat pe Marcel Ciolacu, candidatul PSD, să greşească”.

”S-a speriat de ascensiunea Elenei Lasconi şi că nu îi mai iese planul de a intra în turul doi cu Simion, şi i-a dat voturi lui Simion. Şi dându-i voturi lui Simion, n-a mai intrat în turul doi” a spus el. Ludovic Orban a fost întrebat dacă s-ar mai fi anulat alegerile în cazul în care Marcel Ciolacu ar fi intrat în turul doi. ”Nu cred. Cred că, printre motivele deciziei de a anula alegerile a fost şi faptul că nu se afla în finală niciun candidat dintre partidele aflate la putere, partidele sistem, care deţineau toată puterea la momentul respectiv, inclusiv puterea prezidenţială şi puterea instituţiilor subordonate preşedinţiei”, a explicat Ludovic Orban.

Întrebat dacă CCR este o instituţie subordonată, Orban a răspuns: ”Dacă ne uităm la judecători, vedem, cel puţin la momentul respectiv, patru erau numiţi de PSD, patru erau numiţi de Iohannis sau de PNL, şi unul numit de UDMR”. Ludovic Orban a mai fost întrebat dacă anularea alegerilor a fost o decizie politică.

”A fost, printre alte motive, şi motivul ăsta. Dar, cu siguranţă, a existat şi motivul evident, care începe să contureze ceva mai clar, al faptului că un candidat a avut, practic, parte de susţinere din partea unor forţe ostile României”, a menţionat Orban.

Ludovic Orban a arătat că speră ca Georgescu să nu mai aibă un viitor în politic.

”E foarte greu de anticipat. Eu nu sunt omul care să fac treaba justiţiei, dar aici justiţia trebuie să-şi facă treaba”, a afirmat Orban, precizând că există elemente destul de solide iar Parchetul a făcut un rechizitoriu un pic mai documentat.

”Mai erau foarte multe elemente care puteau fi introduse în acest rechizitoriu, dar probabil exista şi un anumit termen sau o aşteptare pentru finalizarea rechizitorului şi trimiterea în judecată a lucrării”, a spus consilierul prezidenţial.

Despre faptul că preşedintele Nicuşor Dan s-a poziţionat în favoarea acestui rechizitoriu, Ludovic Orban a subliniat că ”preşedintele are atribuţii în domeniul justiţiei”.

”Dacă ne aducem aminte, în cadrul campaniei electorale a promis că va fi un om care va veghea ca justiţia să funcţioneze în interesul cetăţenului, să existe o luptă împotriva corupţiei, reală, nu una mimată. Şi de asemenea, justiţia să facă dreptate şi să servească interesele cetăţenilor, în mod legal şi legitim. Preşedintele a înaintat către partenerii noştri un memoriu cu privire la războiul hibrid, care a avut şi elemente din rechizitorul Parchetului şi probabil pronunţarea preşedintelui, care nu a fost, să spun o pronunţare care să exceadă cadrul constituţional, a avut la bază şi acest lucru”, a mai spus Ludovic Orban.

