Elena Lasconi rămâne candidata USR la președinție. Fritz: „Cerem încă o dată tuturor partidelor să se adune în spatele ei ca să combatem riscul extremismului” VIDEO

Prim-vicepreşedintele USR Dominic Fritz a făcut declarații, în urma anulării alegerilor prezidențiale potrivit deciziei luate de CCR pe 6 decembrie, prin care anunță faptul că USR o va nominaliza în continuare pe Elena Lasconi pentru a candida la funcția de președinte al României. Acesta a cerut partidelor politice pro-democratice și pro-europene să se ralieze în susținerea lui Lasconi, „candidatul care a obținut cele mai multe voturi la scrutinul din 24 noiembrie”.

„Mulți români sunt ușurați, pentru că simt că marele risc ca duminică un agent rus să ajungă la președinția României a fost eliminat. Eliminarea acestui risc și decizia CCR cu siguranță a venit cu un preț enorm de mare. Mulți se întreabă dacă mai pot să aibă încredere în procesul democratic și focusul Elenei Lasconi, focusul tuturor partidelor pro-democratice, pro-europene acum este și trebuie să fie să recâștigăm această încredere.

Un lucru este clar, lupta cu extremismul, lupta cu ingerințele rusești în procesul nostru democratic nu s-a terminat astăzi. În niciun caz nu s-a câștigat astăzi. Doar s-a amânat. Nu există câștigători după decizia de astăzi. Și acum toate instituțiile care au eșuat în ultimele săptămâni, ca să prevină un scenariu ca cel de azi, trebuie să-și facă treaba. Sper să vedem o anchetă solidă în privința acestor interferențe și cu siguranță Elena Lasconi se așteaptă la răspunsuri clare, nu bâlbâieli și așteaptă toată forța legii care trebuie dovedită împotriva acestor agenți”, a declarat Dominic Fritz.

Elena Lasconi, în continuare candidata USR la președinție

Dominic Fritz a mai declarat că „pentru toată lumea cred că e limpede că aceste zile au arătat două nevoi mari pe care le avem: în primul rând, o bună parte a cetățenilor României sunt profund nemulțumiți cu modul în care funcționează sistemul politic și statul. Politicienii și partidele nu trebuie să treacă la ordinea de zi, la business as usual. Trebuie să avem o dezbatere națională - cum am ajuns aici –, trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor în procesul democratic, în vot, în instituțiile statului.

Faptul că este a treia decizie a Curții Constituționale, care tot a încercat cumva să rezolve o problemă, dar de fapt a creat alte probleme – tot acest lanț de eșecuri, inclusiv ale Serviciilor, cere acum reforme profunde în statul român, care să răspundă la nevoia noastră de protecție, dar și la nevoia de un stat care bagă în seamă nevoile cetățenilor.”

Acesta a cerut în numele USR tuturor partidelor pro-europene, pro-democratice, să susțină în continuare candidatul care a obținut cele mai multe voturi la scrutinul din 24 noiembrie. Acest candidat este Elena Lasconi. „Peste 1.700.000 de oameni au dat votul pentru ea. Este în continuare cel mai votat candidat pro-european în cursă, va candida din nou și cerem încă o dată tuturor partidelor, la fel cum s-a întâmplat în ultimele zile, să se adune în spatele ei ca să combatem riscul extremismului, care încă există în ziua de azi.

România are un guvern. Nu vedem nicio grabă de împărțire a funcțiilor, ci trebuie să avem o dezbatere despre cum am ajuns aici și să ne adunăm în spatele unui candidat proeuropean. România are nevoie în continuare de un guvern proeuropean”, a mai adăugat primarul Timișoarei.

