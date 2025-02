Ilie Bolojan, despre anularea alegerilor: „Este o decizie excepțională. Să vedem cum ne organizăm pentru ca astfel de situații să nu mai apară”

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a vorbit vineri, 28 februarie, în prima sa conferință de presă de la preluarea funcției, despre subiectul anulării primului tur al alegerilor de către Curtea Constituțională a României (CCR).

Oficialul a spus că aceasta a fost o decizie luată în cadrul constituțional și că trebuie respectată. Bolojan a explicat contextul în care această anulare a avut loc și importanța luării de măsuri pentru a evita astfel de situații în viitor.

„Am citit întregul proces verbal al CSAT și am semnat o solicitare către toate instituțiile conform unui articol al acestei decizii să ne informeze cu privire la datele suplimentare pe care le au. Dacă vor fi elemente care sunt de natură publică nu văd de ce nu le-am face publice. Problema de fond e că CCR a anulat acest tur de alegeri. Este o problemă de fond, anularea s-a făcut într-un cadrul constituțional, Curtea are această competență, și s-a făcut pe baza datelor care au venit din CSAT, care, constatând aspecte ce țin de siguranța națională, a informat Curtea. A fost o decizie luată în cadru constituțional. A fost una excepțională, eu personal nu mi-am dorit-o, dar este un fapt împlinit care trebuie respectat. Ce trebuie să facem e să vedem cum organizăm alegerile pentru ca astfel de situații să nu mai apară. Este clar că atunci când ai imunitate scăzută, ești vulnerabil la viruși. Și democrația noastră are o imunitate scăzută care este generată de lipsa de încredere în instituții, de prestația lumii politice, de tot ce am livrat și orice dezinformare are efecte dezastruoase. Aceasta este problema de fond”, a declarat Ilie Bolojan în conferința de presă.

Bolojan: „Organizarea corectă a alegerilor prezidențiale, o prioritate”

Ilie Bolojan a mai punctat că organizarea corectă a alegerilor prezidențiale reprezintă o prioritate. Potrivit acestuia, alegerile prezidențiale nu sunt doar un test pentru sistemul democratic, ci și pentru funcționarea eficientă și stabilă a instituțiilor fundamentale ale țării.

„O prioritate este organizarea corectă a alegerilor prezidențiale, acest lucru nu ne definește doar ca democrație, ci creează premisele ca toate instituțiile să devină stabile”, a mai spus președintele interimar în conferința de presă de vineri.

