Președintele interimar Ilie Bolojan, mesaj postat pe rețeaua lui Musk după ce JD Vance a criticat anularea alegerilor prezidențiale din România

Președintele interimar Ilie Bolojan a prezentat vineri, 14 februarie, prioritățile politicii externe a României, menționând asigurarea stabilității, prosperității și securității cetățenilor români.

”Politica externă a României va reafirma obiectivele noastre primare: asigurarea stabilității, prosperității și securității cetățenilor români, precum și în vecinătatea noastră și nu numai”, a scris Bolojan pe platforma X.

Romania's foreign policy will reassert our primary objectives: ensuring stability, prosperity and security for the Romanian citizens, as well as in our neighbourhood and beyond.