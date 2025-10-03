„România nu va accepta lecții despre democrație de la Rusia”. Reacția MAE după discursul lui Putin

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) afirmă, după declarațiile președintelui rus Vladimir Putin referitoare la alegerile prezidențiale anulate din România, că Rusia ”a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România, așa cum a încercat recent și în Republica Moldova”.

”O face sistematic. A eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective”, arată MAE, subliniind că România nu va accepta lecții despre democrație de la Moscova.

”Am spus foarte clar anterior că nu vom accepta niciodată lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova. O țară, agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire, care comite crime de război, care își trimite cetățenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziția este asasinată la doi pași de Kremlin și unde nu există presă independentă sau libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecții nimănui”, a subliniat MAE.

Ce a declarat Putin

Liderul rus Vladimir Putin a făcut referire, joi, 2 octombrie, la alegerile prezidențiale anulate din România, dându-le ca exemplu de ”manipulare a voinței poporului” într-un discurs rostit la Forumul de discuții Valdai, la care participă anual.

”În unele țări se încearcă interzicerea oponenților politici care au dobândit deja o mare legitimitate și o mai mare încredere din partea alegătorilor. Știm, am trecut prin asta”, a spus Putin. „Dar asta nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează”, a adăugat el, citat de TASS.

Datele studiilor sociologice din țările europene arată o respingere tot mai puternică a ambițiilor excesive ale elitelor politice din aceste țări, susține liderul de la Kremlin.

”Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, recurge la înșelarea directă a propriilor cetățeni, agravează situația la nivel extern, recurge la orice șiretlicuri în interiorul țărilor lor – din ce în ce mai des la limita legii sau chiar dincolo de ea. Dar nu se pot transforma la nesfârșit procedurile electorale democratice într-o farsă, nu se poate manipula voința poporului, așa cum s-a întâmplat, să zicem, în România”, a subliniat liderul rus.

El a adăugat apoi că astfel de procese se observă în multe țări.

