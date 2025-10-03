„România nu va accepta lecții despre democrație de la Rusia”. Reacția MAE după discursul lui Putin

Autor: Maria Mora
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 11:15
801 citiri
„România nu va accepta lecții despre democrație de la Rusia”. Reacția MAE după discursul lui Putin
Președintele Rusiei, Vladimir Putin FOTO kremlin.ru

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) afirmă, după declarațiile președintelui rus Vladimir Putin referitoare la alegerile prezidențiale anulate din România, că Rusia ”a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România, așa cum a încercat recent și în Republica Moldova”.

”O face sistematic. A eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective”, arată MAE, subliniind că România nu va accepta lecții despre democrație de la Moscova.

Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România, așa cum a încercat recent și în Republica Moldova. O face sistematic. A eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective”, a transmis MAE.

”Am spus foarte clar anterior că nu vom accepta niciodată lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova. O țară, agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire, care comite crime de război, care își trimite cetățenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziția este asasinată la doi pași de Kremlin și unde nu există presă independentă sau libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecții nimănui”, a subliniat MAE.

Ce a declarat Putin

Liderul rus Vladimir Putin a făcut referire, joi, 2 octombrie, la alegerile prezidențiale anulate din România, dându-le ca exemplu de ”manipulare a voinței poporului” într-un discurs rostit la Forumul de discuții Valdai, la care participă anual.

”În unele țări se încearcă interzicerea oponenților politici care au dobândit deja o mare legitimitate și o mai mare încredere din partea alegătorilor. Știm, am trecut prin asta”, a spus Putin. „Dar asta nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează”, a adăugat el, citat de TASS.

Datele studiilor sociologice din țările europene arată o respingere tot mai puternică a ambițiilor excesive ale elitelor politice din aceste țări, susține liderul de la Kremlin.

”Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, recurge la înșelarea directă a propriilor cetățeni, agravează situația la nivel extern, recurge la orice șiretlicuri în interiorul țărilor lor – din ce în ce mai des la limita legii sau chiar dincolo de ea. Dar nu se pot transforma la nesfârșit procedurile electorale democratice într-o farsă, nu se poate manipula voința poporului, așa cum s-a întâmplat, să zicem, în România”, a subliniat liderul rus.

El a adăugat apoi că astfel de procese se observă în multe țări.

Discursul lui Putin i-a înfuriat pe ucraineni. Alerte cu drone în regiunea unde a avut loc forumul Grupului de discuții Valdai
Discursul lui Putin i-a înfuriat pe ucraineni. Alerte cu drone în regiunea unde a avut loc forumul Grupului de discuții Valdai
Sirenele de alarmă care anunțau un atac cu drone ucrainene au sunat la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin a vorbit joi despre războiul din Ucraina și alte chestiuni la un...
”Europa este responsabilă pentru lipsa păcii pe teritoriul ucrainean”, acuză ”președintele ales” Putin la forumul Valdai, unde și-a dat cu părerea și despre alegerile din România
”Europa este responsabilă pentru lipsa păcii pe teritoriul ucrainean”, acuză ”președintele ales” Putin la forumul Valdai, unde și-a dat cu părerea și despre alegerile din România
La forumul Valdai de la Soci, Vladimir Putin a vorbit timp de aproape 4 ore despre relațiile internaționale și valorile sale: democrație și pace. În seara zilei de joi, 2 octombrie, liderul...
#anulare alegeri prezidentiale 2024, #Vladimir Putin, #Romania Rusia, #Minister Externe, #reactie MAE , #stiri Vladimir Putin
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Acuzata ca i-a distrus casnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac inconjurul lumii
ObservatorNews.ro
Zeci de bucuresteni s-au trezit cu apartamentele inchiriate. Unele victime chiar s-au mutat in alte locuinte
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UPDATE Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche. Traficul pe Valea Oltului a fost blocat FOTO
  2. Greta Thunberg acuză că a fost răpită de forţele israeliene. Proteste la nivel mondial, după reținerea voluntarilor de pe ambarcaţiunile flotilei pentru Gaza VIDEO
  3. Avertisment de ultimă oră al Registrului Auto Român (RAR) pentru toți șoferii: „De acum te poți considera informat!”. Ce trebuie să știi despre anvelopele „all season”
  4. Aproape 90 de milioane de euro, costul modernizării a 56 de km de drum județean. Proiectul leagă mai multe județe din vestul țării
  5. Mașină de poliție lovită în timpul unei misiuni de un șofer în vârstă de 72 de ani. Agenții mergeau la un alt accident provocat de un senior VIDEO
  6. „România nu va accepta lecții despre democrație de la Rusia”. Reacția MAE după discursul lui Putin
  7. Discursul lui Putin i-a înfuriat pe ucraineni. Alerte cu drone în regiunea unde a avut loc forumul Grupului de discuții Valdai
  8. O sută de mii de pasageri ai Ryanair s-ar putea trezi cu zborurile anulate săptămâna viitoare. În ce perioadă ar putea fi date peste cap planurile călătorilor
  9. Summitul informal UE, sub amenințarea dronelor Rusiei
  10. Judecătoarea cercetată de Inspecția Judiciară criticase opinia CSM despre pensiile speciale. Implicarea politică a altor magistrați, ignorată