Alianța pentru Restaurarea Monarhiei: "România are Regină, organizarea unor noi alegeri prezidențiale este inutilă"

Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei, o organizație care promovează monarhia constituțională, a transmis un comunicat în care subliniază că "România are Regină, de aceea organizarea unor noi alegeri prezidențiale este inutilă".

Comunicatul acestei organizații civice a fost transmis în seara de 6 decembrie 2024, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a decis anularea alegerilor prezidențiale din anul 2024.

"România are Regină, NU are nevoie de alegeri prezidențiale. Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei, în calitatea sa de principală organizație civică care promovează monarhia constituțională, constată falimentul regimului republican. Acest faliment este consacrat de decizia Curții Constituționale referitoare la anularea alegerilor prezidențiale. Această decizie înseamnă că orice alegeri, parlamentare, europene sau locale, pot fi puse oricând sub semnul întrebării, ceea ce înseamnă sfârșitul democrației în România", susține Alianța pentru Restaurarea Monarhiei.

În opinia acestei organizații, "singura cale pentru a opri definitiv influența Rusiei în România și în Republica Moldova este restaurarea monarhiei constituționale. Prin origine, legături de sânge, cultură, activitate și idealuri, Familia Regală a României este ancora de neclintit a națiunii române în lumea liberă, în Uniunea Europeană și în NATO. Singura cale pentru a opri definitiv influența rusească în România este restaurarea monarhiei în România.

Revenirea la monarhie constituțională păstrează deschisă ușa reunirii României și Republicii Moldova sub aceeași Coroană".

Reprezentanți ai lumii politice estimează că alegerile prezidențiale din România s-ar putea desfășura, din nou, în martie 2025.

