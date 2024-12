Trump Jr și Andrew Tate, de partea lui Călin Georgescu. Un propagandist american, plătit de Rusia, cere Armatei să preia puterea în România

Anularea alegerilor prezidențiale a provocat un val de reacții, atât de sprijin pentru România, cât și de criticare și contestare a hotărârii. Curtea Constituţională a decis vineri anularea întregului proces electoral al alegerilor prezidenţiale, după ce Călin Georgescu a încălcat legislaţia electorală referitoare la finanţarea campaniei pentru alegerile prezidenţiale, după ce a raportat la Autoritatea Electorală Permanentă zero cheltuieli, în contradicţie cu datele prezentate de SRI şi MAI.

Partenerii internaționali ai României au sprijinit decizia luată de CCR, dar hotărârea a fost și criticată de influenceri care acuză Occidentul că ar avea o agendă secretă, împotriva voinței popoarelor.

Unul dintre ei este Donald Trump Jr, fiul cel mare al președintelui-ales al SUA. Acesta nu are vreun rol în viitoarea administrație a tatălui său, dar a strâns mai bine de 13 milioane de urmăritori pe Twitter, cu mesaje împânzite de teorii ale conspirației.

„Wow, uitați ce se întâmplă în România. Curtea Constituțională tocmai a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale. Încă o încercare Soros/marxistă de a măslui rezultatul și a de nega voința poporului. Ea (n.red. Elena Lasconi) va pierde iar ei știu asta” a scris Donald Trump Jr., care a venit acum câțiva ani în România la vânătoare.

Wow, look at what’s happening in Romania! The Constitutional Court just canceled the first round of their presidential election. Another Soros/Marxist attempt at rigging the outcome & denying the will of the people. She’s going to lose, and they know it. https://t.co/F71dr26hNR