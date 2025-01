Anunțul bizar de închiriere care a făcut vâlvă în mediul online. De ce căuta proprietara un chiriaș care să nu vină acasă până la ora 20:30 și nici în weekend

Un anunț postat pe o platformă imobiliară a devenit viral în mediul online.

Proprietarul închiria o camera în Londra pentru 1.350 lire pe lună și cerea ca cel care o închiria să nu vină acasă înainte de ora 20:30, potrivit independent.co.uk.

Regulile proprietarului pentru viitorii chiriași includeau să nu aibă oaspeți, să nu folosească camera de zi și să nu facă zgomot după ora 23:00

Proprietarul, o femeie din Londra, a fost criticat pentru condițiile de viață stricte pentru potențialul său chiriaș.

Aceasta a pus un anunț pe Spare Room în căutarea unui chiriaș pentru apartamentul de lângă Hampstead Heath, în nordul Londrei.

Ea a scris că este în căutarea unui chiriaș „liniștit, curat și prietenos”, care să ocupe camera de doi metri pe patru metri, care are „tavane înalte”, dar nu are încălzire centrală. În schimb, camera ar fi încălzită de un calorifer electric care ar putea fi setat pe un temporizator prin telefon.

Regulile de locuit în apartament stipulau că, deși chiriașii aveau acces la dormitor, la baie și la bucătărie, nu aveau acces la camera de zi, deoarece proprietarul locuinței lucra multe ore din acest spațiu.

Femeia lucra ca profesor de vioară seara între orele 16.00 și 20.30 de luni până joi.

Ea a scris: „în timp ce acest lucru are loc la un etaj diferit de dormitorul pe care îl ofer, s-ar auzi, astfel încât această cameră s-ar potrivi cuiva care nu este acasă până la 8.30pm.”

Anunțul preciza că „spațiul s-ar potrivi ideal unei persoane care lucrează ore lungi în oraș în timpul săptămânii și părăsește orașul în weekend”, înainte de a preciza că regulile casei includ „fără oaspeți, fără animale de companie, fără utilizarea spațiului de locuit, fără zgomot după ora 23:00”.

Anunțul a devenit viral pe X după ce postarea unei persoane despre acesta a primit 6,9 milioane de vizualizări. Posterul a numit-o o „cameră de închisoare supraevaluată”.

În urma criticilor, anunțul a fost eliminat din Spare Room de către proprietar.

Directorul Spare Room, Matthew Hutchison, a declarat pentru The Independent: „Anunțurile de acest gen sunt, din fericire, mai puțin frecvente. Deși nu încalcă nicio regulă, este ușor de înțeles de ce atrage atenția.”

„Având în vedere că chiriile camerelor sunt atât de mari, orice restricție privind utilizarea proprietății îi va deranja pe cei care vor să închirieze. Proprietarii doresc să găsească persoane care se integrează bine în stilul lor de viață și în programul lor existent, dar ar trebui să existe un compromis.

Anyone looking for a single bedroom with no heating where you can’t make noise and can only be home from 8:30pm to 8am (weekdays only)? Here’s one for a bargain (£1350)!!! pic.twitter.com/f4icntNUPC