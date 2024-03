Start Up Nation vine în acest an cu un buget de 400 milioane euro. Când va fi deschis programul

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Adrian Câciu, a anunțat că 400 de milioane de euro vor fi disponibile pentru Start Up Nation 2024, pentru IMM-uri.

Această sumă semnificativă vine ca rezultat al negocierilor purtate cu Comisia Europeană și reprezintă un pas major în susținerea sectorului privat și al antreprenoriatului în România.

Ministrul Câciu a subliniat importanța acestei inițiative pentru stimularea economiei și a inovației.

În plus, el a evidențiat că aceste fonduri vor fi direcționate către o nouă etapă a programului Start Up Nation, începând cu al doilea trimestru al acestui an, conform planurilor Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

"Am atins în acest fel două obiective esențiale: finanțarea programului Start Up Nation din bani europeni, un obiectiv ratat de toate guvernarile anterioare, și decentralizarea fondurilor alocate IMM-urilor către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, care trebuie să fie sau să devină numărul unu în elaborarea de politici publice și finanțări pentru economie", a declarat ministrul Câiciu.

Ministrul a subliniat, de asemenea, eforturile depuse împreună cu colegul său de guvern, Stefan Radu Oprea, pentru a implementa acest program și pentru a asigura succesul său. "Sunt convins că acest program va fi dus la bun sfârșit, așa cum s-a întâmplat și în trecut, datorită colaborării strânse și dedicării echipei noastre", a adăugat el.

Ediția a patra a Startup Nation va fi deschisă în trimestrul al doilea, de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), ca administrator de grant, în timp ce Ministerul Investițiilor și Proioectelor Europene (MIPE) va aduce finanțarea de la Uniunea Europeană.

