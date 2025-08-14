Fenomenul anunțurilor de joburi „fantomă”, practica prin care unele companii și-ar speria angajații. Senatoare: „Dacă s-ar respecta legea, acest lucru nu s-ar întâmpla”

Internetul abundă în informații înșelătoare, iar platformele cu oferte de muncă nu fac excepție. Potrivit unei analize realizate de Greenhouse, o platformă de recrutare comparabilă ca rol cu LinkedIn, vedem că dintre toate anunțurile publicate în 2024, 1 din 5 pot fi catalogate drept „joburi fantomă”, adică posturi promovate public, dar care nu sunt efectiv disponibile sau pentru care nu se urmărește o angajare concretă.

Datele Greenhouse mai indică faptul că, în al doilea trimestru al anului 2024, cel puțin 70% dintre companiile prezente pe platformă au publicat măcar un job fantomă, iar 15% au făcut-o în mod repetat. Sectorial, cele mai des semnalate astfel de practici au fost în construcții, arte, servicii alimentare și servicii juridice.

O altă analiză, realizată de Resume Builder, o platformă care oferă consultanță pentru recrutări, arată că 40% dintre companii au postat măcar un anunț fals de angajare în 2023. Peste 60% dintre companiile care realizează astfel de practici ar avea ca motivație dorința de a „face angajații să creadă că volumul de muncă va fi preluat de angajați noi”. Totodată, 62% au recunoscut că urmăresc ca angajații lor să „se simtă înlocuibili”.

Victoria Stoiciu: „Avem un cadru legal, care, din păcate, nu este respectat”

Senatoarea Victoria Stoiciu (PSD) a declarat pentru Ziare.com că nu s-ar ajunge la astfel de practici, dacă toate companiile ar respecta legea, atunci când anunță un post vacant.

„Avem un cadru legal, care, din păcate, nu este respectat, dar conform legii, orice angajator care are un loc vacant, nu e suficient să meargă să-l pună pe o platformă de angajare, ci trebuie să meargă să-l declare la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă.

Acolo sunt șomerii și tot acolo vin angajatorii, cu ofertele lor. Iar agențiile fac ”match-ul”, ca să spun așa, adică le propun celor care se află în căutarea unui loc de muncă – iată, avem trei joburi aici, trei joburi acolo. Dacă lucrul ăsta ar funcționa, vă dați seama că joburile acelea fictive, fantomă, ar fi mult mai ușor de depistat. Cred că ar trebui să existe sancțiuni dacă cineva vine cu joburi fictive, mă voi interesa mult mai în detaliu despre acest aspect.

În general, dacă chiar s-ar respecta legea și angajatorii ar merge toți să declare locurile vacante la agențiile de ocupare a forței de muncă, acest lucru nu s-ar întâmpla”, a explicat senatoarea.

ANOFM nu prezintă public câți angajatori respectă legea

Nu există o statistică publică unică, centralizată, care să spună câte companii din România își declară locurile vacante la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM/ANOFM), înainte să își posteze anunțurile online.

Legea și procedurile impun angajatorilor să comunice locurile vacante la agenție, dar rapoartele publice ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) conțin în principal numărul de locuri și alți indicatori, nu un total național clar al companiilor care au făcut declarații.

Conform informațiilor transmise de angajatorii care au raportat posturile vacante, publicate de ANOFM la data de 6 august, sunt înregistrate 36.038 de locuri de muncă disponibile la nivel național. Totodată, prin rețeaua EURES România, angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziție 251 de posturi vacante.

Sfaturile platformelor de angajări

Având în vedere cât de răspândit este fenomenul anunțurilor fictive de angajare, platformele au început să ofere sfaturi aplicanților, pentru ca aceștia să le poată detecta mai ușor și să nu aplice la ele.

„Anunțurile de angajare fantomă nu par să dispară prea curând, așa că firmele și candidații își ajustează comportamentul în consecință.

Candidații pot căuta anumite semne care indică faptul că un anunț ar putea fi unul ”fantomă”:

Descrierea postării nu conține detalii importante despre responsabilități și cerințele de calificare.

Lipsa unei date de publicare a anunțului sau faptul că anunțul stă afișat luni întregi fără a fi ocupat.

Descrierile pun accent pe avantaje și beneficii în defavoarea informațiilor practice.

Posturile promovate nu apar pe site-ul companiei.

Informațiile despre compania care a publicat anunțul sunt incomplete sau indisponibile.

Dacă vedeți un anunț promițător, dar aveți îndoieli cu privire la autenticitatea lui, contactați compania pentru a verifica dacă poziția este încă disponibilă. De asemenea, puteți cerceta compania online pentru informații suplimentare”, se arată într-o postare LinkedIn.

De asemenea, platforma pentru anunțuri de angajare Indeed oferă sfaturi pentru cei în căutarea unui loc de muncă, pentru a detecta mai ușor anunțurile „fantomă”.

„Dacă găsești un anunț care pare prea frumos ca să fie adevărat, verifică mai atent site-ul companiei sau paginile ei de social media. Dacă este o poziție reală, cel mai probabil compania a publicat anunțul și pe pagina sa de cariere sau pe canalele sale sociale.

Dacă un anunț ți-a atras atenția, dar vrei mai multe informații înainte de a completa o candidatură, scrie-i direct responsabilului de recrutare. Uneori, datele de contact ale acestuia sunt incluse în anunț, iar alteori le poți găsi pe site-ul companiei. Trimite-i un mesaj scurt și respectuos în care îți exprimi interesul pentru poziție”, se arată în postarea platformei Indeed.

