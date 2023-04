Nu ştim dacă a venit primăvara sau încă suntem în plină desfăşurare a iernii târzii, conform schimbărilor meteorologice din ultimii ani.

Motiv pentru care anvelopele all-season sau mixte devin din ce în ce mai căutate de șoferi. În primul rând, pentru că te scutesc de o mare grijă când traversezi perioade instabile ale vremii.

Ele sunt definite ca anvelope pentru toate cele patru anotimpuri. Conform specialiştilor auto, fie că vorbim de iarnă sau vară, drum uscat sau umed, condiții de zăpadă sau polei, un set de anvelope all season poate fi convenabil.

"Aceste anvelope sunt ideale pentru șoferii care nu au circumstanțe de drumuri dificile, strat însemnat de zăpadă sau cu mult noroi, respectiv nu pun accent pe accelerație și viraje îmbunătățite, ce se evidențiază în cazul utilizării unor anvelope autentice de vară", potrivit celei mai recente analize autovit.ro.

Părerile despre anvelopele all season rămân împărțite

Din păcate, nu există o anvelopă care să exceleze în orice situație, pe toate drumurile sau indiferent de provocările anotimpurilor.

În aceea ce privește clasele energetice, care fac referire la aspecte precum: aderență (notate de la A la E), consum de combustibil (notate de la A la E) și nivel de zgomot în rulare (notat în decibeli), producătorii de anvelope au o misiune și mai dificilă atunci când vine vorba de fabricarea unor anvelope all season care să aibă o performanță echilibrată și un preț competitiv.

"Ceea ce este esențial de reținut, reprezintă faptul că anvelopele all season, indiferent de denumirea lor comercială, sunt perfect legale atâta timp cât au inscripționate literele „M+S”, adică, mud (noroi) & snow (zăpadă). Altfel spus, ele pot fi folosite pe mașină atât vara, cât și iarna.

Luând în considerare situația din ultimii ani a sezonului rece din România, în care iarna este blândă și cu puțină zăpadă, anvelopele all season intră în preferințele multor posesori de mașini, de la clasa mică la clasa SUV", se mai arată în material.

Motive bune pentru care cumperi cauciucuri all season

renunți la programări și drumuri la vulcanizare pentru schimbul de vară-iarnă (și invers) al cauciucurilor. Nu ai parte de stres, disconfort și bani cheltuiți pe servicii de vulcanizare;

protejezi jantele de fiecare intervenție necesară la schimbul de anvelope, pentru că realitatea confirmă că nu toate vulcanizările lucrează profesionist;

scapi de grija depozitării. Depozitele de anvelope percep taxe, iar depozitarea în regim personal poate fi făcută necorespunzător;

poți circula oricând pe drumuri cu ninsori, fără să-ți faci griji legate de încălcarea legilor de circulație rutieră. Practic, vei fi pregătit tot timpul pentru iarnă;

în condițiile cumpărării unor cauciucuri all season, poți face și o ușoară economie de care poate chiar ai nevoie.

Un clasament al anvelopelor all season

"Anvelopele all season, ca și anvelopele dedicate de vară sau de iarnă, vin cu niște compromisuri de fabricație.

De exemplu, nu vei putea avea aderență, consum și zgomot toate încadrate în clasa energetică „A”. Totuși, ai destule opțiuni de anvelope all season performante și cu un grad mare de rezistență", se mai explică in analiză.

Anvelope All Season Michelin CrossClimate

Michelin CrossClimate rămân anvelope all season de top pe care te poți baza cu încredere. Tehnologiile Michelin asigură o foarte bună aderență în condițiile unui drum acoperit cu zăpadă, aproape similar cu anvelopele dedicate de iarnă, dar și o distanță scurtă de frânare pe un carosabil uscat. Majoritatea testelor internaționale le clasează pe primul loc în aceste privințe.

Anvelope All Season Continental Contact

Nici producătorul Continental nu se lasă mai prejos cu generația de anvelope All Season Contact. Așadar, și ele sunt printre cele mai bune anvelope ale momentului. Acestea au o manevrabilitate foarte bună pe orice tip de drum: umed, uscat sau acoperit cu zăpadă.

Totodată, tehnologia de etanșeizare ContiSeal îți va fi utilă în momentul în care anvelopa este străpunsă de un cui sau alt obiect ascuțit.

Anvelope All Season Hankook Kinergy

Coreenii de la Hankook propun anvelopele All Season Kinergy. Se caracterizează printr-o foarte bună manevrabilitate și aderență pe toate suprafețele de rulare.

Mai mult decât atât, ele sunt recunoscute și pentru faptul că au o rezistență de top împotriva acvaplanării și distanțe scurte de frânare.

Anvelope All Season Goodyear Vector

Cu o calitate și performanță superioară vin și anvelopele All Season Vector de la Goodyear. Ele se încadrează în clasa B, cu o aderență excelentă pe carosabilul umed.

De asemenea, au o rezistență ridicată împotriva fenomenului de acvaplanare. Sunt anvelope potrivite pentru o climă temperată, iar România se încadrează aici.

Anvelope All Season Nokian SeasonProof

În ultimii ani, Nokian Tyres, producător finlandez apreciat îndeosebi pentru calitatea anvelopelor de iarnă, se bucură și de interesul șoferilor pentru categoria All Season.

Sub noua denumirea comercială de Nokian SeasonProof (anterior aveau denumirea de WeatherProof), anvelopele se încadrează în clasa C de consum, respectiv clasa B de aderență. În plus, vin cu un raport calitate-preț atractiv, mai explică specialiştii auto.

Cât rezistă anvelopa all season

"Referitor la întrebarea cât rezistă anvelopa all season, în condiții normale de utilizare și îngrijire, rezistența medie este de circa 3 ani.

Sunt anvelope all season de nivel premium care rezistă până la 60.000 km, insă după 3 ani de utilizare sau parcurgerea a peste 30.000 de km trebuie luat în calcul factorul de siguranță", conform analizei.

Durata de viață a anvelopelor este influențată de:

calitatea de fabricație și tehnologiile superioare care asigură o rezistență mare;

starea drumurilor pe care circuli și frecvența cu care o faci;

stilul de condus agresiv, caracterizat prin demaraje și frânări bruște, afectează banda de rulare și, implicit, rezistența anvelopei.