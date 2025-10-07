Șoferii riscă amenzi usturătoare dacă nu își echipează mașinile cu cauciucuri de iarnă. Din ce moment al anului sunt obligatorii acest tip de anvelope

Anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe drumurile cu zăpada sau polei FOTO Pixabay

Cauciucurile de iarnă devin obligatorii odată cu apariția zăpezii, gheții sau poleiului, iar nerespectarea obligației poate aduce amenzi între 1.305 și 2.900 de lei și chiar reținerea certificatului de înmatriculare.

Conform legislației în vigoare (Ordonanța Guvernului nr. 5/2011), anvelopele de iarnă devin obligatorii nu la o dată fixă, ci odată cu apariția zăpezii, gheții sau poleiului pe drumurile publice. Așadar, în 2025, cauciucurile de iarnă sunt obligatorii începând cu prima zi în care circuli pe un drum acoperit de zăpadă, gheață sau polei, indiferent de dată sau zonă geografică.

Nu este nevoie ca autoritățile să declare oficial începutul iernii. Dacă vremea se înrăutățește și carosabilul este alunecos, lipsa anvelopelor de iarnă este sancționabilă. Ce tip de anvelope sunt considerate „de iarnă”, arată Antena 3 CNN.

Anvelopele acceptate conform legii sunt cele care au marcajele „M+S”, „M.S.” sau „M&S” (Mud + Snow). Deși nu este obligatorie prezența simbolului fulgului de zăpadă, este recomandată pentru a garanta performanțe optime.

Amenzi pentru lipsa cauciucurilor de iarnă în 2025

Conducerea unui autovehicul fără anvelope de iarnă, în condiții meteo nefavorabile, este sancționată cu amendă între 1.305 și 2.900 de lei (clasa a IV-a de sancțiuni) și reținerea certificatului de înmatriculare până la montarea anvelopelor corespunzătoare.

Uzura anvelopelor se verifică în funcție de adâncimea profilului, care trebuie să fie de minimum 1,6 mm, dar se recomandă peste 4 mm pentru iarnă.

Ads