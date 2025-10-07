Șoferii riscă amenzi usturătoare dacă nu își echipează mașinile cu cauciucuri de iarnă. Din ce moment al anului sunt obligatorii acest tip de anvelope

Autor: Daniel Groza
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 11:32
304 citiri
Șoferii riscă amenzi usturătoare dacă nu își echipează mașinile cu cauciucuri de iarnă. Din ce moment al anului sunt obligatorii acest tip de anvelope
Anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe drumurile cu zăpada sau polei FOTO Pixabay

Cauciucurile de iarnă devin obligatorii odată cu apariția zăpezii, gheții sau poleiului, iar nerespectarea obligației poate aduce amenzi între 1.305 și 2.900 de lei și chiar reținerea certificatului de înmatriculare.

Conform legislației în vigoare (Ordonanța Guvernului nr. 5/2011), anvelopele de iarnă devin obligatorii nu la o dată fixă, ci odată cu apariția zăpezii, gheții sau poleiului pe drumurile publice. Așadar, în 2025, cauciucurile de iarnă sunt obligatorii începând cu prima zi în care circuli pe un drum acoperit de zăpadă, gheață sau polei, indiferent de dată sau zonă geografică.

Nu este nevoie ca autoritățile să declare oficial începutul iernii. Dacă vremea se înrăutățește și carosabilul este alunecos, lipsa anvelopelor de iarnă este sancționabilă. Ce tip de anvelope sunt considerate „de iarnă”, arată Antena 3 CNN.

Anvelopele acceptate conform legii sunt cele care au marcajele „M+S”, „M.S.” sau „M&S” (Mud + Snow). Deși nu este obligatorie prezența simbolului fulgului de zăpadă, este recomandată pentru a garanta performanțe optime.

Amenzi pentru lipsa cauciucurilor de iarnă în 2025

Conducerea unui autovehicul fără anvelope de iarnă, în condiții meteo nefavorabile, este sancționată cu amendă între 1.305 și 2.900 de lei (clasa a IV-a de sancțiuni) și reținerea certificatului de înmatriculare până la montarea anvelopelor corespunzătoare.

Uzura anvelopelor se verifică în funcție de adâncimea profilului, care trebuie să fie de minimum 1,6 mm, dar se recomandă peste 4 mm pentru iarnă.

Gabriel Biriș (Biriș Goran), la The Real Estate Event: „Piața de rezidențial este afectată de creșterea TVA”
Gabriel Biriș (Biriș Goran), la The Real Estate Event: „Piața de rezidențial este afectată de creșterea TVA”
Gabriel Biriș, Co Managing Partner Biriș Goran, a fost prezent la ediția The Legacy din 11 septembrie a The Real Estate Event, organizat de Retail 365 și Ziare.com. În cadrul evenimentului,...
Vești proaste de la Banca Mondială pentru România. Raportul care arată previziuni sumbre pentru creșterea economică și un deficit bugetar major
Vești proaste de la Banca Mondială pentru România. Raportul care arată previziuni sumbre pentru creșterea economică și un deficit bugetar major
Banca Mondială revizuiește în scădere prognoza de creștere economică a României pentru 2025, estimând un avans de doar 0,4%, mult sub nivelul de 1,3% previzionat în iunie. Organizația...
#anvelope de iarna, #Amenzi, #masini, #soferi , #Anvelope de iarna
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Tradarea a venit la final": Cum l-a fortat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu sa accepte planul sau pentru oprirea razboiului din Gaza
Adevarul.ro
eMag, acuzat de clienti ca vinde produse contrafacute si blocheaza recenziile negative
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gabriel Biriș (Biriș Goran), la The Real Estate Event: „Piața de rezidențial este afectată de creșterea TVA”
  2. Șoferii riscă amenzi usturătoare dacă nu își echipează mașinile cu cauciucuri de iarnă. Din ce moment al anului sunt obligatorii acest tip de anvelope
  3. Vești proaste de la Banca Mondială pentru România. Raportul care arată previziuni sumbre pentru creșterea economică și un deficit bugetar major
  4. Performanță de top – TradeVille
  5. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  6. Un pas mai aproape pentru deschiderea unui nou lot din autostrada A7. Drumul, testat structural pentru a fi dat în folosință VIDEO
  7. Pericolul din casa ta. Asistentul vocal Apple, cercetat pentru colectare ilegală de date
  8. Președintele ANRE reclamă mesajele apocaliptice din sistem: "Nu știu cine o să fie primii, blackoutul sau extratereștrii"
  9. România și energia „verde”. Cât de mult poate crește economia în modul „ZERO CO2”. Economistul Radu Nechita: „Trebuie să ne vedem de lungul nasului!”
  10. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani