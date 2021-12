Anvelope second hand sau noi? Ce sa alegem?

Sezonul rece vine la pachet si cu schimbarea anvelopelor. Un set de anvelope cat mai ieftine avem cu totii pe lista. Ieftine, dar, evident, bune. Dilema care apare este: cumparam anvelope second hand sau anvelope noi?

Sa nu pierdem din vedere faptul ca anvelopele sunt un element de maxima siguranta pentru masina, indiferent de tipul de anvelope pe care il alegem. Anvelopele sunt raspunzatoare de modul in care detii controlul masinii, mai ales in franare, si trebuie sa te ajute sa ai o conduita preventiva.

Daca preferi si ai buget pentru anvelope noi, sfatul nostru este sa le alegi de la un producator cunoscut. Evident, si pretul va fi mai ridicat. Ai garantia unor produse de calitate, a caror fiabilitate este verificata si garantata.

Daca bugetul nu iti permite, anvelopele second hand insa tot de la un producator de renume pot fi o optiune chiar buna.

Odata cu sezonul rece si sarbatorile de iarna suntem tentati sa iesim putin din rutina si sa plecam macar un weekend la munte. Este, fara indoiala, o alegere ce ne aduce multa bucurie insa este bine sa luam in calcul ca masina sa fie complet si adecvat echipata. Siguranta pasagerilor este mereu pe primul loc!

Mai mult, suntem pasibili de amenda daca nu respectam legislatia.

In plus, daca vrei sa pleci in afara tarii cu masina, pe timp de iarna, verifica faptul ca reglementarile legale pot fi diferite iar regulile sa se schimbe imediat ce treci granita.

Sa conduci masina printr-un peisaj mirific de iarna este o incantare insa, atentie, echiparea masinii cu anvelopele potrivite de iarna, fie ele anvelope second hand, dar cu uzura minima, este absolut necesara si chiar obligatorie.

Iarna, drumurile, mai ales in afara orasului, pot fi acoperite cu zapada in strat gros sau chiar cu gheata, pot fi impracticabile daca echiparea masinii nu este facuta cu anvelope speciale de iarna sau chiar cu lanturi.

Daca ar fi sa dam un sfat, acela ar fi sa nu va aventurati niciodata la drum lung, iarna, fara verificarea si echiparea completa a masinii, mai ales cu copii ca pasageri si fara a verifica temeinic, inainte, prognoza meteo. Blocajele, imposibilitatea de a inainta pe drumurile extra judetele, din cauza viscolului a nametilor sunt destul de frecvente.

Revenind la alegerea de anvelope second hand ca optiune pentru un buget de familie presat de cheltuieli, va invitam sa cititi in cele ce urmeaza care ar fi “traseul” anvelopelor de la noi la second hand, cu intentia de a va ajuta sa luati o decizie mai bine fundamentata:

Avem in vedere un set de anvelope noi, realizate de catre un producator cunoscut. Si pentru ca sunt proiectate si manufacturate de catre un producator bun, de renume, au fost construite sa fie performante, sa franeze excelent si sa aiba aderenta buna. Ceea ce se si intampla ori de cate ori masina porneste la drum.

La un moment, ele pot deveni anvelope second hand, disponibile la cumparare pentru un alt conducator auto. Faptul ca fusesera de calitate, bine intretinute si aveau, astfel, o uzura minima, performanta lor nu a fost afectata iar ele erau tocmai bune de a fi refolosite la un pret decent de catre un alt proprietar de masina. Cumparatorul poate fi in dilema:

Ce ar fi daca as cumpara niste anvelope noi, chiar daca nu sunt fabricate de catre un producator de top? Dar sunt noi!

E de analizat: s-ar putea sa ai probleme cu calitatea lor. Niste anvelope second hand de brand, bune, te pot ajuta mai mult decat unele noi, no-name.

Si astfel, tot ce poate face conducatorul auto, este sa analizeze cu multa atentie oferta de anvelope second hand de pe piata, sa o compare cu oferta de anvelope noi si, mai ales, sa se uite in portofel.”

Anvelopele provin de la toate branduririle cunoscute de producatori din domeniu si sunt disponibile in orice dimensiune.

Atunci cand optezi pentru anvelope second hand este bine sa iei in calcul si urmatoarele aspecte pe care vanzatorul ar trebui sa ti le evidentieze:

• Profilul anvelopelor sa fie peste 6 mm;

• Montajul, daca e gratuit, este un mare plus la capitolul confort pentru tine, adica achizitie si montaj din acelasi loc. Iti recomandam sa faci montajul intr-un service autorizat pentru ca acolo specialistii le pot monta echilibrat si pot verifica presiunea daca este corecta;

• Gradul de uzura, pentru a nu afecta performanta anvelopelor sa nu fie mai mare de 20-30%;

• Sa primesti o garantie de 30 de zile.

Nu uita sa le verifici sa nu aiba taieturi, lovituri…pentru ca aceste pagube le afecteaza performanta si mai ales siguranta masinii tale.

Iar daca mentii tot timpul presiunea corecta in ele nu doar ca vor fi mai sigure si durabile dar vor consuma si mai putin carburant.

Anvelopele cu presiune prea mica vor rula mai greu in conditii dificile de drum, punand mai multa presiune care implicit conduce la uzarea lor.

O presiune prea mare duce la deformarea jantei sau chiar la explozia anvelopei.

Asadar, cand vine vorba despre masina, totul trebuie facut judicios pentru ca la mijloc este chiar viata: a pasagerilor la bord, a celor din alte masini, a pietonilor.

Odata ce a trecut iarna si vrei sa schimbi anvelopele ai grija unde le depozitezi: niciodata in soare, doar in incaperi racoroase, aerisite, uscate. Felul in care le pastrezi le afecteaza in mod direct fiabilitatea.

Acestea fiind spuse, iti uram sa gasesti cele mai potrivite anvelope pentru masina ta si sa ai doar drumuri sigure!

