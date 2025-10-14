5 verificări pe care să le faci înainte de a monta anvelopele all season

Anvelopele reprezintă poate cel mai important element de siguranță al unui autoturism. Ele sunt singurul punct de legătură între mașină și carosabil și influențează direct modul în care reacționează vehiculul la frânare, accelerare și schimbări de direcție. Deși mulți șoferi tind să considere anvelopele doar niște accesorii consumabile, realitatea este că ele joacă un rol esențial în stabilitatea și confortul condusului.

În ultimii ani, anvelopele all season au câștigat teren în preferințele șoferilor, deoarece reprezintă o soluție de compromis între anvelopele de vară și cele de iarnă. Ele sunt utile mai ales pentru cei care circulă în zone cu ierni blânde și unde temperaturile extreme nu sunt frecvente. Însă, pentru ca aceste anvelope să ofere performanțe bune, este necesar să fie verificate atent înainte de montare.

Mai jos vei găsi cinci aspecte esențiale de analizat înainte de a monta cauciucurile all season, pentru a te bucura de drumuri sigure și de o utilizare cât mai eficientă a acestora.

1. Starea generală și adâncimea profilului

Primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să verifici profilul benzii de rulare. Adâncimea acestuia determină cât de bine evacuează anvelopa apa, zăpada topită sau noroiul, și cât de bună va fi aderența pe asfalt.

Deși legea prevede o adâncime minimă de 1,6 mm, în practică este recomandat să nu se coboare sub 3-4 mm pentru anvelopele all season. Un profil prea uzat înseamnă o distanță mai mare de frânare și risc crescut de acvaplanare. În plus, uzura inegală – mai accentuată pe margini sau doar pe o anumită porțiune – poate indica probleme de geometrie sau presiune incorectă în trecut.

Dacă observi tăieturi, crăpături sau zone deformate, anvelopa trebuie înlocuită imediat. O simplă verificare vizuală poate preveni accidente sau defecțiuni costisitoare.

2. Verificarea presiunii și a valvelor

Presiunea corectă este vitală pentru comportamentul mașinii în trafic. Anvelopele umflate insuficient își pierd stabilitatea, cresc consumul de combustibil și se uzează mai repede. La polul opus, dacă sunt prea umflate, suprafața de contact cu asfaltul se reduce și scade aderența.

De aceea, este indicat să consulți manualul mașinii și să verifici care este presiunea recomandată de producător. În funcție de numărul de pasageri sau de încărcătura portbagajului, valorile pot varia.

Nu uita nici de starea valvelor. Chiar dacă anvelopa pare în regulă, o valvă deteriorată poate duce la pierderi lente de aer, ceea ce compromite siguranța în mers. Un service auto poate verifica rapid atât presiunea, cât și etanșeitatea ansamblului.

3. Echilibrarea roților și geometria direcției

Chiar dacă anvelopele tale sunt noi sau par în stare bună, echilibrarea și geometria trebuie verificate obligatoriu înainte de montaj.

O roată dezechilibrată produce vibrații în volan, iar pe termen lung acestea duc la uzura inegală a cauciucurilor și chiar a suspensiilor. În plus, geometria incorectă a direcției face ca mașina să tragă într-o parte, obligând șoferul să corecteze constant traiectoria. Pe lângă disconfort, acest lucru crește și riscul de accidente, mai ales pe carosabil ud sau alunecos.

4. Data fabricației și vechimea anvelopelor

Mulți șoferi privesc aspectul vizual al cauciucurilor și cred că, dacă acestea nu prezintă uzură vizibilă, sunt bune de folosit. Însă cauciucul îmbătrânește în timp, își pierde elasticitatea și devine rigid, chiar dacă anvelopa a stat depozitată.

Pentru a afla data exactă a fabricației, trebuie să cauți codul DOT inscripționat pe flanc. Acesta este format din patru cifre: primele două arată săptămâna, iar ultimele două anul. De exemplu, „2421” înseamnă săptămâna 24 a anului 2021.

Specialiștii recomandă ca anvelopele să nu fie folosite mai mult de 5-6 ani, indiferent de kilometraj. Astfel, chiar dacă găsești un set de cauciucuri all season 205 55 r16 la preț atractiv, dar fabricate acum 8 ani, este mai sigur să alegi unele noi.

5. Depozitarea și condițiile de păstrare a anvelopelor

Un aspect ignorat de mulți șoferi este modul în care au fost păstrate anvelopele înainte de montare. Chiar și cauciucurile de calitate pot pierde din proprietăți dacă au fost depozitate necorespunzător.

Anvelopele trebuie păstrate într-un spațiu uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de surse de căldură sau substanțe chimice. Expunerea prelungită la razele UV sau la temperaturi extreme poate duce la crăparea cauciucului și la rigidizarea acestuia. De asemenea, dacă anvelopele sunt stocate pe o perioadă lungă, ele nu ar trebui suprapuse direct sau lăsate în poziții care să le deformeze.

Astfel, înainte să montezi anvelopele all season, întreabă-te unde și cum au fost păstrate. Dacă observi urme de mucegai, pete de ulei sau deformări, este un semn clar că anvelopa nu mai oferă siguranță maximă pe șosea.

Alegerea furnizorului și calitatea produselor

Concluzie

Montarea anvelopelor all season nu trebuie tratată ca o simplă formalitate. Fiecare dintre cele cinci verificări de mai sus – starea profilului, presiunea și etanșeitatea, echilibrarea și geometria, data fabricației și alegerea furnizorului – influențează direct experiența la volan.

O mașină echipată cu anvelope corespunzătoare reacționează mai bine la frânare, are o stabilitate sporită și reduce riscul de accidente. În plus, vei economisi bani pe termen lung, evitând uzura prematură a altor componente și consumul suplimentar de carburant.

Indiferent dacă circuli doar în oraș sau faci drumuri lungi, anvelopele reprezintă cea mai importantă investiție în siguranța ta și a pasagerilor. Iar atunci când alegi să faci verificările înainte de montaj, știi că fiecare călătorie începe cu un pas sigur.

