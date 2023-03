Alegerea anvelopelor de vară pentru mașina ta – cum iei cele mai bune decizii privind achiziția?

Inainte sa te decizi ce anvelope de vara sa alegi si sa le inlocuiesti, poti avea o dilema - schimbi doua sau patru anvelope deodata? Desi reglementarile nu interzic a avea diferite tipuri de anvelope pe puntea fata si spate, merita sa tii cont de siguranta. Inlocuirea tuturor celor patru anvelope cu anvelope de vara permite o tractiune mai buna si distante de franare mai scurte. Presupunand ca esti gata sa cumperi, ce factori merita luati in considerare? Si cand este momentul pentru a le inlocui pe cele de iarna?

Cand sa inlocuiesti anvelopele de vara?

Cand temperatura continua sa creasca, poate doresti sa iei in considerare inlocuirea anvelopelor de iarna cu anvelope de vara. Compusul special selectat pentru productia de anvelope de vara are performante bune la temperaturi mai ridicate. De aceea, inlocuirea anvelopelor sezoniere este o miscare inteligenta.

Merita sa o faci atunci cand temperaturile raman in valori pozitive mai mult timp. Pericolul de inghet in apropierea solului ar trebui sa te faca sa te gandesti daca este intr-adevar un moment bun pentru a le schimba. Daca decizi sa cumperi anvelope de vara, poate fi o idee buna sa cumperi anvelope noi care au proprietati mult mai bune decat cele uzate.

Producatorii de renume inseamna anvelope mai bune

Ads

Fara indoiala ca pentru multi soferi, pretul este parametrul care defineste modelul si brandul de la care sa cumpere cauciucuri de vara. Nimanui nu-i place sa depaseasca bugetul, dar in cazul anvelopelor auto merita sa iti amintesti despre aderenta la sol si indirect siguranta.

Este evident ca vei plati mai mult pentru produsele premium, deoarece ofera caracteristici de conducere mai bune. De exemplu, producatorii de renume folosesc tehnologia armaturilor suplimentare in structura interna a anvelopei. In plus, companii recunoscute din industrie efectueaza teste de calitate extinse si ofera produse cu o garantie de durabilitate si siguranta. Cele mai bune marci din clasamentul anvelopelor de vara sunt, de exemplu, Michelin, Pirelli, Continental, Nockian sau Goodyear.

Anvelope adaptate stilului tau de condus

Chiar inainte de a da clic pe „cumpara”, gandeste-te care este tipul de anvelope de vara de care ai nevoie cu adevarat. Un sofer care merge cu masina in principal prin oras in timp ce face naveta la serviciu si pleaca intr-o excursie din apropiere este putin probabil sa foloseasca anvelope sport. Functioneaza si invers – daca ai un SUV care trebuie sa parcurga terenuri dificile in fiecare zi, ai nevoie de anvelope solide care au fost testate in conditii nefavorabile. In rapoartele efectuate de specialisti si in clasamentul anvelopelor, verifica daca produsele pe care le-ai ales se potrivesc stilului tau de condus.

Ads

Compara parametrii

Sarcina principala a anvelopelor de vara este de a oferi soferului un control bun al vehiculului pe suprafete umede. Primavara si vara au loc adesea ploi abundente, asa ca atunci cand decizi ce anvelope de vara sa cauti, ia in considerare impactul acestora asupra distantei de franare. Cei mai importanti parametri includ:

Compusul din care este fabricata o anvelopa ar trebui sa fie de inalta calitate

O structura interna speciala care va rezista la suprasarcina in timpul franarii

Banda de rulare de vara compusa din randuri si lamele care dreneaza excesul de apa

Dupa cum poti vedea in clasamentul anvelopelor de vara si pe portalurile industriei auto, producatorii din segmentul premium acorda o mare importanta parametrilor de mai sus. Deci merita sa tii cont si tu de toate acestea.

Verifica viteza nominala si tipul benzii de rulare

Fiecare anvelopa de vara are un nivel de viteza specificat de producator. Cauta-l daca planuiesti calatorii pe autostrazi straine si ai o masina sport cu un motor puternic. Este posibil sa descoperi ca ai nevoie de anvelope de vara pentru viteze de peste 150 km/h.

Ads

Tipul benzii de rulare este, de asemenea, important. Treptele de rulare simetrice sunt perfecte pentru masinile mici si mijlocii. Cu toate acestea, daca conduci o masina cu o greutate si dimensiuni mai mari, alege un design asimetric avansat. Acest lucru va mentine masina intr-o pozitie stabila la intoarcerea axului. Anvelopele directionale cu banda de rulare in forma de V sunt o alternativa, deoarece dreneaza perfect apa.

Poti sa conduci cu cauciucuri de iarna vara?

Anvelopele de vara, datorita utilizarii unui compus de cauciuc adecvat, asigura aderenta perfecta si conducerea in siguranta atat pe suprafete uscate, cat si umede in timpul verii. In astfel de conditii, produc mai putin zgomot pe sosea si contribuie la reducerea consumului de combustibil. Anvelopele de iarna, in schimb, sunt adaptate conducerii in conditii de iarna, astfel incat ofera o buna aderenta pe zapada sau gheata.

Banda de rulare a unei anvelope de iarna este responsabila pentru aderenta la sol, precum si pentru franarea corecta pe un drum umed sau inghetat. Datorita inlocuirii regulate a anvelopelor, vei creste siguranta ta si a celorlalti utilizatori ai drumului. In plus, vei economisi bani legati de consumul de combustibil si de schimbari mai putin frecvente ale anvelopelor pentru masina ta. Daca nu vrei sa schimbi anvelopele in fiecare sezon, opteaza pentru anvelope all-season.

Ads

Anvelopele de iarna, dupa cum sugereaza si numele, sunt concepute pentru a conduce iarna. Folosirea anvelopelor de iarna pe timp de vara poate duce la situatii periculoase pe drum, asa ca merita cu siguranta schimbarea anvelopelor de iarna cu cele de vara in sezonul cald. In plus, anvelopele de iarna se uzeaza si se deterioreaza mult mai repede in timpul verii, ceea ce duce la schimbari mai frecvente ale acestoa. In plus, in cazul anvelopelor de iarna folosite vara, consumul de combustibil creste.

Conducerea cu anvelope de iarna in sezonul de vara, in special la temperaturi ridicate, extinde distanta de franare. De asemenea, trebuie sa retii ca atunci cand mergi cu masina cu astfel de anvelope de vara, pe ploaie poate fi periculos.

Ads