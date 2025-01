Consecințe mai puțin știute referitoare la utilizare anvelopelor de vară pe timp rece

Toate materialele sunt supuse legilor fizicii și suferă modificări în funcție de temperatură, acesta fiind un proces natural. Spre exemplu, apa la temperaturi sub zero grade, îngheață - un fenomen bine cunoscut. Similar, cauciucul, atunci când expus la temperaturi scăzute, își pierde elasticitatea, devenind mai rigid în timpul iernii și mai moale în timpul verii. Chiar dacă temperaturile foarte scăzute, de sub -20 de grade Celsius, nu sunt frecvente în România, anvelopele își pot pierde din proprietăți fără a atinge astfel de valori extreme.

Prin răcirea accentuată a cauciucului din compoziție, anvelopele devine mai rigide. Scăderea gradului de elasticitate rareori poate fi sesizată, datorită suspensiilor care absorb o parte din impactul trecerii peste denivelări. Pe asfalt uscat și la viteze scăzute, diferențele în aderență pot fi neobservabile în situații normale. Totuși, schimbările există, deși devin evidente doar în condiții limită, pe care nu dorim să le experimentați. Iată de ce trebuie să știți consecințele utilizării anvelopelor de vară pe timpuri friguroase, chiar dacă afară este soare și rulați pe asfalt uscat.

În timpul frigului, anvelopele de vară se rigidizează, reducând suprafața de contact și coeficientul de frecare. Imaginați-vă că rulați cu roți de plastic asemănătoare celor de mașinile de jucărie, în loc de anvelope din cauciuc. Diferența ar fi considerabilă, dat fiind că mașina dumneavoastră cântărește peste o tonă și jumătate și se deplasează cu viteze semnificative. Suprafața de contact redusă și coeficientul de frecare scăzut afectează considerabil aderența la temperaturi sub 15 grade Celsius.

La temperaturi mai ridicate și în condiții ideale cu asfalt curat și uscat, o anvelopă de vară poate opri mașina de la 100 km/h în aproximativ 36 de metri. Această distanță crește la peste 40 de metri la temperaturi sub 7 grade Celsius. Diferența de patru metri poate reprezenta lățimea unei treceri de pietoni sau poate face diferența între a evita un obstacol sau a intra în coliziune cu acesta. Pe viraje, comportamentul mașinii se schimbă din cauza scăderii aderenței, putând afecta modul în care abordați anumite curbe chiar și la viteze pe care le considerați sigure. Nu mai punem la socoteală că pot apărea diferențe de aderență între puntea față și cea spate, fapt care va afecta în mod neplăcut comportamentul rutier. Această diferență poate apărea din cauza faptului că pneurile de pe față se pot încălzi mai mult, iar cele de pe spate mai puțin. În consecință, cele de pe față vor avea o elasticitate și, implicit, o aderență mai bună, iar cele de pe spate vor rămâne mai reci și, implicit, vor fi mai dure.

O altă consecință a rigidității anvelopei este uzura acesteia. Blocurile de cauciuc devin mai rigide, generând fisuri care, în timp, duc la desprinderea bucăților din profil. O fisură suficient de mare poate duce la desprinderea unei bucăți de 20 de grame, făcând anvelopa inutilizabilă din cauza dezechilibrării acesteia. Schimbarea doar a unui pneu nu este o opțiune, astfel că economisirea amânând schimbarea anvelopelor de vară cu cele de iarnă nu este o soluție eficientă.

Deși legea prevede folosirea anvelopelor de iarnă doar în condiții meteo specifice, siguranța dvs. ar trebui să primeze în fața cerințelor legale. Această măsură este crucială pentru siguranța dvs. și a celor din jurul dvs. Nu ar trebui să privim siguranța rutieră ca pe o opțiune, ci ca pe o responsabilitate esențială în pregătirea pentru conducere. Fără anvelope adecvate, riscați să nu vă puteți controla mașina în condiții critice, iar intervenția sistemelor de siguranță poate să fie întârziată. În plus, nici nu mai contează ce sisteme de tracțiune sau de frânare are mașina atâta timp cât anvelopa pe care se bazează acestea nu mai oferă aderența corespunzătoare.

E important să ne amintim că absența carburantului poate împiedica plecarea de la locul de parcare, dar lipsa anvelopelor corespunzătoare ar putea să ne împiedice să ne oprim. Siguranța pe drumuri este o prioritate care nu ar trebui niciodată să fie ignorată.

