Fenomen dramatic descoperit sub munți: Scoarța se scufundă în interiorul Pământului VIDEO

O echipă internațională de oameni de știință condusă de Universitatea Toronto din Canada, care a publicat un studiu amplu în revista Communications Earth an Environment pe 28 iunie 2022, a făcut o descoperire neașteptată. Experții au constatat că scoarța terestră de sub munții Anzi se scufundă în interiorul Pământului.

Cercetătorii au analizat trăsăturile topografiei din mai multe regiuni din Podișul Puna din munții Anzi centrali din America de Sud, potrivit IFL Science.

Ceva ciudat se întâmplă sub munții Anzi, cel mai mare lanț muntos din lume, care se întinde pe 7.500 de kilometri. Experții au studiat imaginile seismice și înregistrările rocilor sedimentare și au descoperit un fenomen dramatic: cantități semnificative din litosferă (stratul exterior stâncos al Pământului) s-au scufundat în următorul strat al planetei noastre, mantaua superioară, pe parcursul a milioane de ani.

Structură monstruoasă descoperită în adâncurile oceanului: Turnuri uriașe cât un bloc cu 3 etaje VIDEO

”Am confirmat că o deformare a suprafeței unei zone din munții Anzi din America de Sud are o mare parte a litosferei de dedesubt scufundată”, a spus Julia Andersen de la Departamentul de științe ale Pământului de la Universitatea Toronto și autorul principal al studiului.

Ads

”Datorită densității sale mari, zona a picurat ca un sirop rece sau ca mierea, mai adânc în interiorul planetei și acest fenomen este responsabil pentru două evenimente tectonice majore din Anzii centrali – modificând topografia de suprafață a regiunii pe sute de kilometri”, a explicat Andersen.

Acesta este un proces cunoscut sub numele de picurare litosferică. În anul 2009, oamenii de știință au descoperit ceva similar sub Marele Bazin din Statele Unite. ”Descoperirile noastre arată că litosfera poate fi mai volatilă sau mai fluidă decât am crezut”, a declarat Russel Pysklywec, co-autor al studiului.

Invenție nouă, cu totul ieșită din comun: Materialul minune ce transformă lumina infraroșie în energie regenerabilă VIDEO

Acest fenomen dramatic ne poate ajuta să identificăm activitatea geologică interioară a Pământului, dar și a altor planete, care nu au plăci tectonice, cum ar fi Marte și Venus.

Dar există câteva caracteristici ale Podișului Andin central care au fost greu de explicat. Platoul în sine a fost format dintr-o zonă de subducție, unde marginea unei plăci tectonice alunecă sub marginea plăcii adiacente. Acest fapt deformează scoarța planetei noastre, împingând-o în sus și creând munții și alte caracteristici geologice.

Ads