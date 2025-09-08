Noi lucrări la sistemul de termoficare: 600 de blocuri rămân fără apă caldă. Ce zone vor fi afectate

În mai multe zone din Capitală, furnizarea apei calde se sistează pentru lucrări de înlocuire, modernizare şi reparaţii pe conductele reţelei termice, a anunțat luni, 8 septembrie, Compania Municipală Termoenergetica București. Spitalul Fundeni şi aproape 600 de blocuri vor fi afectate.

Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Astfel, în zona Parcului Plumbuita și a Șoselei Fundeni din Sectorul 2 se vor executa lucrări de reparație a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către Spitalul Fundeni și 21 de puncte termice (337 blocuri) din data de 08 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 10 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1976, această porțiune de rețea având aproape 50 de ani de funcționare.

Pe Splaiul Unirii din Sectorul 3, lucrările de reparație impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 imobile din data de 08 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 12 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1988, această porțiune de rețea având peste 35 de ani de funcționare.

Pe Aleea Covasna din Sectorul 4, aceleași reparații duc la oprirea furnizării apei calde către 3 puncte termice (44 blocuri) din data de 09 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 12 septembrie 2025, ora 20:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.

Și pe Calea Rahovei din Sectorul 5 se vor executa lucrări de reparație a conductelor. Apa caldă va fi oprită către 3 puncte termice (65 blocuri) din data de 08 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 11 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.

În Sectorul 6, pe strada Moinești se vor executa tot lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către punctul termic '12 Liniei' (11 blocuri) din data de 08 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 10 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare tronsonului menționat este anul 1982, această porțiune de rețea având aproape 45 de ani de funcționare.

De asemenea, în perimetrul cuprins între Calea Crângași, străzile G.M. Zamfirescu, Portărești, N. Filimon, Calea Giulești, strada Alizeului, Șoseaua Orhideelor, Bulevardul Regiei și Splaiul Independenței din Sectorul 6, firma Elsaco va executa lucrări pentru modernizarea rețelelor termice primare ale Municipiului București, cuprinse în cadrul POIM. Tot atunci vor fi efectuate de către echipele companiei lucrări de reparație a unor conducte.

Intervențiile impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către nouă puncte termice (75 blocuri și imobile și trei obiective industriale) din data de 08 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 12 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este din anul 1981, această porțiune de rețea având aproape 45 de ani de funcționare.

Și tot în Sectorul 6, pe strada Valea Călugărească, lucrările de reparații impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (48 de blocuri și un agent economic) din data de 11 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 12 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este anul 1970, această porțiune de rețea având 55 de ani de funcționare.

Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor. Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

