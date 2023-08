Când va veni, de fapt, apa caldă în București. Sectoarele cu cele mai mari probleme

Bucureștenii nu au apă caldă de la începutul lunii august.

Aproape jumătate dintre blocurile racordate la sistemul de termoficare nu au apă caldă. Termoenergetica a anunțat că problema se rezolvă până pe 10 august, dar termenul a fost prelungit până în 20 august.

Potrivit site-ului oficial,

majoritatea problemelor se vor rezolva pe 20 august, la ora 23:30.

Aproape jumătate din oraș nu are apă caldă, după cum se vede și în harta interactivă.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că nu există riscul ca, în iarna viitoare, bucureştenii să nu aibă apă caldă şi agent termic. Conform edilului, un astfel de risc a existat anul trecut, înainte ca Executivul să permită, prin ordonanţă de urgenţă, administraţiei locale să facă un credit de 500 de milioane de lei. Dan arată că lucrările de reabilitare a reţelei de termoficare sunt ”în graficul” pe care autoritatea locală şi l-a propus, adăugând că, dacă înainte de 2020 erau reparaţi, în medie, 17 kilometri de conductă anual, speră ca anul acesta să fie reabilitaţi 50 de kilometri.

”Suntem în graficul pe care ni l-am asumat pe anul 2023. În perioada 2016-2020 a fost o medie de 17 kilometri pe an, noi, în primii doi ani, am avut o medie de 30 şi sper ca anul ăsta să facem 50 (de kilometri de reţea reabilitaţi - n.r.). Cam asta este ce putem să facem. Sunt lucrări pe care le-am început încă din 2021, sunt trei şantiere, sunt lucrările Termoenergeticii, compania noastră, care lucrează pe bucăţi mai mici şi am început, în sfârşit, acest proiect mare pe fonduri europene şi există o nemulţumire în zona bulevardului Timişoara, dar acolo este o lucrare foarte necesară, pe care am început-o. Cam astea sunt lucrările, sperăm ca timpul cald să ţină cât mai mult pentru că în perioada timpului cald putem să intervenim pe magistrale, în perioada timpului rece putem să intervenim pe racorduri”, a declarat Nicuşor Dan, joi seară, la TVR Info.

El a admis că e posibil ca şi iarna care urmează să existe zone afectate de deranjamente pe reţeaua de termoficare, dar se arată ”optimist” că iarna viitoare situaţia va fi mai bună decât iarna trecută.

”Vor mai fi avarii, însă situaţia va fi mai bună. Adică după anii în şir în care din iarnă în iarnă a fost tot mai rău, cea mai rea iarnă a fost 2020, 2021 a fost o iarnă mai bună, 2022 a fost o iarnă puţin mai bună şi anul ăsta, datorită lucrărilor pe care le-am făcut, o să fie mai bine”, a adăugat edilul.

Conform primarului general, Parcul Tineretului şi bulevardul Timişoara sunt zonele cele mai afectate de avarii, pe timp de iarnă. Nicuşor Dan a explicat că, în zona parcului Tineretului, se produc frecvent avarii întrucât, din cauza geografiei, conducta e la adâncime mai mare, se acumulează apă şi conducta rugineşte mai repede. El a spus că în acea zonă lucrările nu se vor termina în această iarnă. În schimb, Nicuşor Dan a susţinut că speră ca lucrările de la reţeaua care alimentează Bulevardul Timişoara să fie finalizate în acest an.

”Nu există un risc, nici financiar, nici tehnic, pentru ca să nu existe căldură anul ăsta”, a afirmat Nicuşor Dan.

Conform edilului, un astfel de risc a existat anul trecut, înainte ca Executivul să permită, prin ordonanţă de urgenţă, administraţiei locale să facă un credit de 500 de milioane de lei.

Primarul general a explicat că Termoenergetica, compania municipalităţii, are ”o datorie de câteva sute de milioane de lei” către compania Ministerului Energiei, Elcen. El a adăugat că municipalitatea are ”şi voinţa, şi banii” pentru a acoperi aceste datorii, dar ”mecanismul este mai complicat” şi de aceea ele nu au fost achitate însă.

Nicuşor Dan consideră ”legitimă” îngrijorarea ministrului Energiei, Sebastian Burduja, în legătură cu datoria pe care Termoenergetica o are către Elcen.

