Sute de blocuri și două spitale din București, lăsate fără apă caldă și căldură. Ce se întâmplă cu rețeaua Termoenergetica

Sute de blocuri din Capitală, dar și două dintre cele mai mari spitale din București – Fundeni și „Victor Babeș” – vor rămâne fără apă caldă și căldură din cauza lucrărilor majore de modernizare a rețelei termice derulate de Compania Municipală Termoenergetica București. Reprezentanții companiei anunță că întreruperile sunt necesare pentru punerea în funcțiune a unor noi tronsoane de conducte și pentru efectuarea probelor de presiune înainte de repornirea sistemului centralizat.

Potrivit comunicatului emis luni, 13 octombrie, lucrările fac parte din proiectul „Modernizare magistrale de termoficare aparținând S.A.C.E.T. București”, cel mai amplu program de reabilitare a rețelei de termoficare din ultimele decenii. Intervențiile se desfășoară simultan în mai multe zone ale Capitalei, în special în Sectoarele 2, 3 și 4, și vor afecta temporar alimentarea a aproape 550 de blocuri.

Cele mai mari lucrări au loc în Sectorul 2, pe străzile Doamna Ghica, Ion Berindei, Vulcanei și Baicului. Aici, peste 470 de blocuri, precum și Spitalul Fundeni, nu vor avea apă caldă și căldură până vineri, 17 octombrie, ora 23:00. Conductele care sunt acum înlocuite datează din anii ’80 și ’90, unele având chiar și 40 de ani de funcționare.

În Sectorul 3, pe strada Rodul Pământului, apa caldă și căldura vor fi oprite la 24 de blocuri și la Spitalul „Victor Babeș”. Reluarea furnizării agentului termic este programată pentru miercuri, 15 octombrie, la ora 23:00. În Sectorul 4, alte 38 de blocuri de pe strada Șerban Constantin vor fi deconectate până marți, 14 octombrie, la prânz.

Compania explică faptul că aceste lucrări sunt esențiale pentru creșterea eficienței energetice și reducerea pierderilor de agent termic din rețeaua principală. „Finalizarea acestor obiective reprezintă un pas esențial pentru modernizarea sistemului de termoficare al Municipiului București, contribuind la creșterea siguranței în exploatare, reducerea pierderilor tehnologice și îmbunătățirea calității serviciului public furnizat locuitorilor Capitalei”, a transmis Termoenergetica.

Investițiile vizează modernizarea tronsoanelor de conducte primare, montarea de vane noi și realizarea racordurilor care vor permite integrarea secțiunilor reabilitate în sistemul centralizat. În unele zone, conductele au fost puse în funcțiune înainte de 1985, iar în altele, cum este cazul străzii Rodul Pământului, rețeaua este deja modernizată și urmează doar lucrări de armare și testare.

