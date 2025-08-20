Avaria magistralei de apă caldă din București a fost remediată. Motivul pentru care furnizarea nu a revenit la normal imediat

Termoenergetica a anunțat miercuri, 20 august, că lucrările de remediere a avariei la conducta magistrală care a lăsat fără apă caldă mii de blocuri din Sectoarele 2, 3 și 4 s-au încheiat. Motivul pentru care furnizarea apei nu a fost reluată imediat ține de măsuri de siguranță, care obligă la încărcarea rețelei etapizat, pentru a evita o nouă avarie.

Reprezentanții Termoenergetica au informat că echipele companiei au finalizat în data de 19 august 2025 lucrările de remediere a avariei la conducta magistrală cu diametrul de 1000 mm și vechime de aproape 40 de ani.

Potrivit sursei citate, în prezent, rețeaua primară se încarcă etapizat pentru a evita o nouă fisurare sau spărtură.

„Procesul de încărcare depinde direct de starea de degradare a conductelor, precum și de lungimea conductei magistrale care trebuie încărcată, în această situație aproximativ 100 de kilometri. Reumplerea rețelei se realizează treptat atât pe conducta de tur, cât și pe cea de retur, iar apoi se echilibrează hidraulic întregul sistem”, explică sursa citată.

Conform aceleași surse, această etapă poate dura „chiar și 12 ore”.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și asigurăm populația că echipele noastre sunt mobilizate permanent pentru reluarea furnizării agentului termic în condiții de siguranță, cât mai rapid”, mai precizează Termoenergetica.

Este a treia zi în care aproape jumătate dintre locuitorii Capitalei nu au apă caldă, după ce duminică seară pe conducta magistrală cu diametrul de un metru s-a produs o avarie majoră, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. În aceste condiții, mii de blocuri din sectoarele 2, 3 și 4 ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, au rămas fără apă caldă.

