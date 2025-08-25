Reparațiile care necesită reparații. Motivul pentru care mii de blocuri din Capitală nu au încă apă caldă. Anunțul făcut de Termoenergetica VIDEO

Autor: Adrian Zia
Luni, 25 August 2025, ora 20:01
Motivul pentru care mii de blocuri din Capitală nu au încă apă caldă FOTO Facebook/Nicușor Dan

Termoenergetica a anunțat luni, 25 august, apariția de fisuri secundare în mai multe segmente ale conductelor de transport ale apei calde. Acestea ar fi apărut în timpul lucrărilor din ultimele zile pentru repararea din zona Splaiul Unirii.

„În urma lucrărilor de echilibrare a rețelei termice și a intervențiilor complexe necesare remedierii avariei din zona Splaiul Unirii, procesele de presiune și repunere în funcțiune a sistemului au generat solicitări suplimentare asupra infrastructurii existente”, a scris Termoenergetica într-o postare pe Facebook.

Conform comunicatului, muncitorii au finalizat lucrările la avaria majoră de pe rețeaua primară, dar în timpul lucrărilor au apărut noi fisuri pe conductele secundare.

„Aceste manevre tehnice au dus la apariția de fisuri secundare în mai multe segmente ale conductelor de transport, situație care necesită intervenții imediate și punctuale în toate locațiile identificate”, a explicat Termoenergetica pe rețeaua de socializare.

„Echipele companiei sunt mobilizate permanent și intervin simultan în toate punctele afectate pentru remedierea completă a acestor defecțiuni. Procesul de reabilitare presupune în unele locuri sectorizarea conductei pentru depistarea exactă a spărturii, realizarea reparațiilor, reumplerea tronsoanelor și nu în ultimul rând, verificări de siguranță la fiecare etapă a procesului”, se mai arată în comunicatul Termoenergetica.

Mai mult de jumătate din blocurile din Capitală au rămas fără apă caldă în seara zilei de 18 august din cauza unei avarii majore produsă la o magistrală de termoficare de la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.

Termoenergetica a transmis atunci că problema va fi remediată rapid și apa caldă va curge din nou în noaptea de 19 spre 20 august. Termenul a fost, însă, amânat în repetate rânduri.

În prezent, aproximativ 2.700 de blocuri nu au apă caldă, iar termenul avansat pentru finalizarea reparațiilor este marți, 26 august, ora 23:30.

