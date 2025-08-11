Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă în următoarele zile. Care sunt zonele afectate și când se termină calvarul

Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă în următoarele zile. Care sunt zonele afectate și când se termină calvarul
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat luni, 11 august, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală, astfel că sute de blocuri, cele mai multe din Sectorul 2, rămân fără apă caldă. De asemenea, în perioada efectuării de către ELCEN a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică București Sud, respectiv 11-31 august 2025, clienții vor fi preluați și alimentați cu agent termic pentru apă caldă de CTE Progresul.

Potrivit CMTEB, manevrele sunt coordonate operativ de dispeceratele celor două instituții (ELCEN și CMTEB). Deși scopul nostru este de a minimiza disconfortul consumatorilor, distanța considerabilă dintre sursă și punctele de consum poate determina apariția unor întârzieri în livrarea apei.

Sursa citată reamintește că intervențiile echipelor au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări. Astfel, potrivit companiei Termoenergetica, se vor face următoarele intervenții:

1. Rețeaua termică primară – conductă Dn 500 mm, în zona Splaiul Independenței – Calea Plevnei – Bulevardul Dinicu Golescu – Strada Buzești – Bulevardul Iancu de Hunedoara din Sectorul 1. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 9 puncte termice (56 blocuri și imobile), 1 modul termic, 6 puncte termice industrie și 8 puncte termice dotări, din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 14 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1976, această porțiune de rețea având aproape 50 de ani de funcționare.

2. Rețeaua termică primară – conductă Dn 200 mm, în zona Șoselei Pantelimon din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 1 punct termic (10 blocuri), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 12 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1978, această porțiune de rețea având 47 de ani de funcționare.

3. Rețeaua termică primară – racordul punctului termic 19 Pantelimon, conductă Dn 200 mm, în zona Străzii Cristescu Dima, din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 1 punct termic (17 blocuri), din data de 13 august 2025 – ora 09:00, până în data de 14 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1978, această porțiune de rețea având 47 de ani de funcționare.

4. Rețeaua termică primară – conductă Dn 500/400/200 mm, în zona Calea Moșilor din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 8 puncte termice (99 blocuri), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 14 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1988, această porțiune de rețea având 37 de ani de funcționare.

5. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600 mm, în zona Șoseaua Fundeni, Șoseaua Colentina și Strada Maior Vasile Băcilă din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 9 puncte termice (136 blocuri și Spitalul Fundeni), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 14 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1976, această porțiune de rețea având aproape 50 de ani de funcționare.

6. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600/500 mm, în zona Străzilor Mașina de Pâine și Ion Berindei din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 12 puncte termice (201 blocuri), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 14 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1969, această porțiune de rețea având 56 de ani de funcționare.

7. Rețeaua termică primară – conductă Dn 500/400 mm, în zona Șoselei Ștefan cel Mare din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 18 puncte termice (182 blocuri și Spitalul Colentina), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 14 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1978, această porțiune de rețea având peste 40 de ani de funcționare.

8. Rețeaua termică primară – conductă Dn 300/200 mm, în zona Calea Călărașilor și a străzii Delea Nouă, din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (17 blocuri), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 13 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcție a conductei din această zonă este 1989, această porțiune de rețea având 36 de ani de funcționare.

9. Rețeaua termică primară – racordul punctului termic 13 Foișor, conductă Dn 200 mm, în zona Străzii Alexandru Moruzzi din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 1 punct termic (11 blocuri), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 13 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1989, această porțiune de rețea având 36 de ani de funcționare.

10. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600 mm, în zona Bulevardelor Mircea Vodă și Corneliu Coposu din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 3 puncte termice (24 blocuri și 3 obiective industriale), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 14 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1991, această porțiune de rețea având 34 de ani de funcționare.

11. Rețeaua termică primară – conductă Dn 500 mm, în zona străzii Sg. Nițu Vasile din Sector 4. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 8 puncte termice (95 blocuri), din data de 11 august 2025 până în data de 14 august 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având 38 de ani de funcționare.

12. Rețeaua termică primară – racordul comun al punctelor termice 2 și 3 Sălaj, conductă Dn 250 mm, în zona străzii Dunăvaț și a Șoselei Sălaj din Sectorul 5. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (20 blocuri), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 12 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1978, această porțiune de rețea având 47 de ani de funcționare.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute.

CMTEB reamintește că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor. Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

