Jumătate de București fără apă caldă la mijloc de august: Avarie majoră în trei sectoare din cele 6 ale Capitalei

Mii de blocuri din sectoarele 2, 3 și 4, au apa caldă oprită în urma unei defecțiuni FOTO Facebook/Nicușor Dan

În trei sectoare din București, apa caldă a fost oprită pe termen nedeterminat în urma unei avarii a conductei la intersecția Splaiul Unirii cu Șoseaua Mihai Bravu. Apa caldă este oprită luni, 18 august, în mii de blocuri din Sectorul 2, Sectorul 3 și Sectorul 4. Directorul Termoenergetica spune că problema ar putea fi remediată până la finalul zilei, însă nu promite nimic.

„Am avut echipele permanent în teren, s-a depistat avaria, s-a izolat, zona este undeva pe Splaiul Unirii, intersecție cu Mihai Bravu. Toată noaptea echipele au lucrat, au evacuat apa din galerie pentru că avem o galerie cu o lățime de aproximativ cinci metri și o înălțime de trei metri, galeria fiind complet inundată. Chiar și la acest moment, pe anumite zone se mai scoate apa din galerie. Echipele au lucrat la foc continuu, în schimburi,” a declarat Adela Ciudoescu, director Termoenergetica, la Digi24.

Sursa citată a menționat că peste 4.000 de blocuri racordate la sistemul centralizat de termoficare, din sectoarele 2, 3 și 4 ale Capitalei, nu au apă caldă la ora actuală.

„Sunt afectate sectoarele 4, 2 și 3 deoarece nu s-a putut asigura minimul tehnic de funcționare a centralei și, pentru a nu periclita echipamentele energetice, centrala a trebuit să se închidă,” a mai spus directorul Termoenergetica.

Aceeași sursă a adăugat că lucrătorii Termoenergetica încearcă să remedieze avaria în cursul zilei de luni, dar că nu poate promite acest lucru în condițiile în care galeria este încă inundată.

„Eu sper ca în cel mai scurt timp să depisteze avaria, că este depistată o singură avarie, dar mai este una pe care încă nu au găsit-o întrucât galeria este încă inundată.

„Abia de la momentul depistării avariei putem da un termen estimativ, în funcție de ce necesită remedierea,” a conchis Adela Ciudoescu.

Termoenergetica București a anunțat că duminică s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.

Potrivit companiei, din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalațiilor energetice. Imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcționare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiții de siguranță, a mai precizat compania.

