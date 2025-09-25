Apelul unui român către vecini a devenit viral. "Haideți să ne spălăm cu toții, poate așa avem și noi apă caldă" FOTO

Autor: Bogdan Atanasiu
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 18:19
81 citiri
Apelul unui român către vecini a devenit viral. "Haideți să ne spălăm cu toții, poate așa avem și noi apă caldă" FOTO
Persoană care face duș FOTO Unsplash

Viața la bloc le aduce românilor numeroase provocări de zi cu zi. De la vecini gălăgioși și probleme legate de întreținere, până la lipsa locurilor de parcare sau conflictele din asociațiile de proprietari, traiul într-o comunitate dens populată nu este mereu ușor. La acestea se adaugă și dificultăți practice, precum spațiul limitat, facturile tot mai mari sau reparațiile care se amână la nesfârșit.

Un disconfort aparte îl resimt locatarii de la etajele superioare: atunci când dau drumul la apa caldă, durează mult până când aceasta urcă pe coloană și ajunge efectiv la robinet. În tot acest timp, deși apa este rece, ea este contorizată ca fiind caldă, ceea ce duce la costuri nedrepte și la frustrare pentru cei care deja plătesc întreținerea la fel ca vecinii lor.

Un utilizator al platformei Reddit a postat recent o fotografie cu anunțul postat pe scara unui bloc, în care un locatar face apel la vecinii săi să se spele mai des, așa încât să nu mai fie nevoit să aștepte apa caldă.

"Stau la parter și tot las apa să curgă 5-10 minute ca să mă pot spăla"

Postarea a strâns peste 1.600 de aprecieri și 100 de comentarii pe această temă. Unii se referă la posibile soluții, alții critică sistemul.

"Așa e sistemul ăsta fără recirculare instalat în toate blocurile vechi. Pot să își facă vecinii tăi duș de 3 ori pe zi, dacă tu îți faci la niște ore mai exotice, tot o să aștepți 10 minute să se încălzească."

"Râdem, glumim, dar așa e. Am un prieten care stă la etajul 12/14. Când își face duș, trebuie să lase apă să curgă 30 de minute înainte că să urce pe coloana. Au încercat ăștia de la bloc să înlocuiască conducta, să pună una care să păstreze temperatura (ea având oricum 40 de ani vechime), dar ce te faci că e plin de moși și babe care nu vor să dea bani."

Cineva care stă la parter reclamă aceeași problemă.

"Stau la parter și tot las apa să curgă 5-10 minute ca să mă pot spăla ..."

"Confirm, stau la etajul 8 și uneori așteptăm cel puțin 10 minute să vină apă caldă. Într-un final mi-am montat boiler."

"Soluția e sistem de recirculare, unde apă de la Radet urcă pe conducta voastră și iese înapoi în conducta Radet.

Nu că aia îs nespălați. Că tu vrei să faci duș la 11 noaptea și alții poate la 2pm? Asta ar trebui să însemne 'la 8 fix seara facem toți duș că să economisim'.

Mai ușor cu jignirile că's moș și babe."

"Da, aveam și eu problema asta când stăteam în București, la etajul 5: iarna dura și 10 - 15 minute până ajungea apă caldă. Îmi lipisem un senzor de temperatură de țeavă ca să primesc notificare pe telefon când în sfârșit a ajuns apa caldă, să nu pierd vremea păzind dușul.

Cam ciudat să ceri vecinilor să folosească mai des apă caldă, totuși."

"Lumea trebuie să se gândească că nu toți fac dus în același interval orar că ei. Am centrală și dacă fac dus acum și încerc din nou apă peste 30 de minute trebuie să aștept din nou puțin până vine apă caldă că aia rămasă pe țevi se răcește imediat."

Citaţii false de chemare în armată circulă în Republica Moldova. „Scopul lor este răspândirea panicii în preajma alegerilor de duminică”
Citaţii false de chemare în armată circulă în Republica Moldova. „Scopul lor este răspândirea panicii în preajma alegerilor de duminică”
Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează că pe canalele de Telegram circulă din nou aşa-numite „citaţii” de chemare în armată adresate cetăţenilor, nişte falsuri care...
Fosta guvernatoare a Găgăuziei a primit interdicție de a intra în Polonia. Irina Vlah este acuzată că sprijină ingerințele Rusiei în Republica Moldova
Fosta guvernatoare a Găgăuziei a primit interdicție de a intra în Polonia. Irina Vlah este acuzată că sprijină ingerințele Rusiei în Republica Moldova
Polonia a interzis politicienei pro-ruse din Republica Moldova Irina Vlah accesul pe teritoriul său timp de 5 ani, a anunțat joi, 25 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe de la Varșovia,...
#apa calda, #bloc, #vecini, #mesaj viral , #stiri magazin
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Motivul pentru care o femeie de 75 de ani a tinut cadavrul fiicei sale intr-un congelator timp de 20 de ani
Digi24.ro
EXCLUSIV Cum pot obtine rusii cetatenia romana "incepand doar de la doua mii de euro"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

LIVE ÎN 01:32:59

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

În 1 oră şi 32 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Ieri, 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Apelul unui român către vecini a devenit viral. "Haideți să ne spălăm cu toții, poate așa avem și noi apă caldă" FOTO
  2. Rețeta preferată a Reginei Elisabeta pentru "ouă scrambled" conține două ingrediente surprinzătoare. "Adaugă o notă neașteptată de prospețime"
  3. Irina și Răzvan Fodor, vacanță de vis în Grecia. Ce experiență unică a trăit prezentatoarea TV: „Când prind drag de ceva...” FOTO
  4. Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, nu vrea să rămână în SUA după finalizarea studiilor: ”Nu a plecat cu ideea de a rămâne acolo”
  5. Ulei de cocos extra virgin și ulei extra virgin de măsline bio - prețul pentru o viață sănătoasă
  6. Rihanna a născut o fetiță. Ce nume poartă fiica artistei și a rapperului A$AP Rocky
  7. Roxana Ionescu, detalii neștiute despre începutul carierei în televiziune și popularitate: „Așa a început povestea mea”
  8. Raluka, sinceră despre defectul care i-a adus probleme în carieră și viață personală: „E și din cauza mea, probabil”
  9. Andreea Bălan, urare emoționantă pentru partenerul ei. Victor Cornea a împlinit 32 de ani: „Un om extraordinar”
  10. Care sunt cele 9 cupluri de vedete care participă la Power Couple sezonul 3