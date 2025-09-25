Apelul unui român către vecini a devenit viral. "Haideți să ne spălăm cu toții, poate așa avem și noi apă caldă" FOTO

Viața la bloc le aduce românilor numeroase provocări de zi cu zi. De la vecini gălăgioși și probleme legate de întreținere, până la lipsa locurilor de parcare sau conflictele din asociațiile de proprietari, traiul într-o comunitate dens populată nu este mereu ușor. La acestea se adaugă și dificultăți practice, precum spațiul limitat, facturile tot mai mari sau reparațiile care se amână la nesfârșit.

Un disconfort aparte îl resimt locatarii de la etajele superioare: atunci când dau drumul la apa caldă, durează mult până când aceasta urcă pe coloană și ajunge efectiv la robinet. În tot acest timp, deși apa este rece, ea este contorizată ca fiind caldă, ceea ce duce la costuri nedrepte și la frustrare pentru cei care deja plătesc întreținerea la fel ca vecinii lor.

Un utilizator al platformei Reddit a postat recent o fotografie cu anunțul postat pe scara unui bloc, în care un locatar face apel la vecinii săi să se spele mai des, așa încât să nu mai fie nevoit să aștepte apa caldă.

"Stau la parter și tot las apa să curgă 5-10 minute ca să mă pot spăla"

Postarea a strâns peste 1.600 de aprecieri și 100 de comentarii pe această temă. Unii se referă la posibile soluții, alții critică sistemul.

"Așa e sistemul ăsta fără recirculare instalat în toate blocurile vechi. Pot să își facă vecinii tăi duș de 3 ori pe zi, dacă tu îți faci la niște ore mai exotice, tot o să aștepți 10 minute să se încălzească."

"Râdem, glumim, dar așa e. Am un prieten care stă la etajul 12/14. Când își face duș, trebuie să lase apă să curgă 30 de minute înainte că să urce pe coloana. Au încercat ăștia de la bloc să înlocuiască conducta, să pună una care să păstreze temperatura (ea având oricum 40 de ani vechime), dar ce te faci că e plin de moși și babe care nu vor să dea bani."

Cineva care stă la parter reclamă aceeași problemă.

"Confirm, stau la etajul 8 și uneori așteptăm cel puțin 10 minute să vină apă caldă. Într-un final mi-am montat boiler."

"Soluția e sistem de recirculare, unde apă de la Radet urcă pe conducta voastră și iese înapoi în conducta Radet.

Nu că aia îs nespălați. Că tu vrei să faci duș la 11 noaptea și alții poate la 2pm? Asta ar trebui să însemne 'la 8 fix seara facem toți duș că să economisim'.

Mai ușor cu jignirile că's moș și babe."

"Da, aveam și eu problema asta când stăteam în București, la etajul 5: iarna dura și 10 - 15 minute până ajungea apă caldă. Îmi lipisem un senzor de temperatură de țeavă ca să primesc notificare pe telefon când în sfârșit a ajuns apa caldă, să nu pierd vremea păzind dușul.

Cam ciudat să ceri vecinilor să folosească mai des apă caldă, totuși."

"Lumea trebuie să se gândească că nu toți fac dus în același interval orar că ei. Am centrală și dacă fac dus acum și încerc din nou apă peste 30 de minute trebuie să aștept din nou puțin până vine apă caldă că aia rămasă pe țevi se răcește imediat."

