Rezultatele unei probe prelevate în cadrul monitorizării permanente a sursei de apă arată că apa de la Spitalul de Pediatrie Ploiești este contaminată cu bacteria Pseudomonas aeruginosa. În aceste condiții, consumul apei de la robinet a fost interzis, noi probe fiind prelevate din mai multe zone ale unității sanitare.

Managerul spitalului, Anca Miu, a declarat, miercuri, 12 martie, că bacteria a fost depistată la un control periodic al Apa Nova, proba fiind luată de la o singură chiuvetă, care este scoasă din circuit.

"Am anunțat Direcția de Sănătate Publică, autoritățile locale și au fost luate măsurile urgente. Astfel, consumul apei potabile a fost oprit în spital, am interzis spălarea biberoanelor și a veselei cu apa de la robinet și am solicitat Apa Nova un rezervor pentru a asigura apa menajeră și potabilă", a precizat Anca Miu.

De asemenea, pacienții, aparținătorii și personalul medical primesc apă îmbuteliată.

Reprezentanții DSP au prelevat probe din mai multe puncte ape spitalului, iar rețeaua interioară de apă a spitalului va fi igienizată, a menționat sursa citată.

