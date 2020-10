Metrorex: O avarie la o conducta Apa Nova a generat acumulari de apa in zona accesului in statia de metrou Valea Ialomitei

"Metrorex informeaza ca, din cauza unei avarii la o conducta a furnizorului de utilitati Apa Nova, s-au produs mici acumulari de apa in zona accesului din strada Valea Oltului, a statiei de metrou Valea Ialomitei. In acest moment, angajatii Apa Nova intervin pentru remedierea situatiei", precizeaza sursa citata.Potrivit companiei, trenurile de metrou circula normal.In urma cu cateva zile, pe 1 octombrie, Metrorex anunta ca, in statia de metrou Eroilor 2, din cauza unei avarii la o conducta de la nivel vestibul, s-au inregistrat usoare acumulari de apa pe peron, spre zona centrala, insa circulatia trenurilor s-a desfasurat in conditii normale.Magistrala de metrou M5, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv statia si depoul Valea Ialomitei, a fost data in folosinta cu calatori pe 15 septembrie 2020. Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv statia si depoul Valea Ialomitei, este finantata din fonduri externe nerambursabile in cadrul POS-T 2007 - 2013, Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (85%) si de la bugetul de stat (15%).Lucrarile la acest proiect de investitii au inceput in noiembrie 2011, iar valoarea proiectului, aprobat prin HG nr. 374/2019 este de circa 3,2 miliarde de lei. Valoarea eligibila a proiectului este de circa 2,3 miliarde de lei, din care contributia Comisiei Europene prin Fondul de Coeziune (in cuantum de 85% din valoarea eligibila a proiectului) este de aproximativ 2 miliarde de lei, conform Metrorex.Traseul Magistralei 5 de metrou - Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor ofera o cale de transport de mare capacitate si un mijloc de legatura intre zona de sud-vest a Bucurestiului (Cartierul Drumul Taberei) si centrul orasului, pe o lungime de circa 7 km (10 statii de metrou).Magistrala M5 continua cu inca sase statii, care se vor intinde pe 5,4 kilometri, pe sectiunea Eroilor-Universitate-Piata Iancului, proiect aflat in procedura de licitatie a serviciilor de proiectare.