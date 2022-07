Seful Apa Nova: Apa din Bucuresti este potabila 110% - Ar putea fi vanduta si imbuteliata

Seful Apa Nova Bucuresti, Madalin Mihailovici, considera ca apa produsa de societate este potabila "110%" si nu exclude varianta de a vinde bucurestenilor apa potabila imbuteliata, in conditiile in care un litru de apa produs de societate costa 0,004 lei, iar in hipermarketuri apa plata ajunge la un leu pe litru.

"Noi vindem apa bucurestenilor. Este o varianta sa se gaseasca in magazine. Incercam si vom analiza acest lucru. (...)

Va dau un exemplu: un metru cub de apa in Bucuresti este 4,13 lei...1.000 de litri de apa. Adica un litru de apa costa 0,004 lei. Un litru de apa plata la hipermarket, nu in magazin, este un leu. Practic, cu 4 bani cumparati 10 litri de apa plata si va garantez ca apa produsa de Apa Nova este apa potabila 110%, fara falsa modestie", a precizat vineri Madalin Mihailovici, intr-o conferinta de presa, unde a fost servita apa potabila produsa de societate, imbuteliata in sticle de 1/2 litri, cu eticheta "LIMPEDE de Apa Nova Bucuresti", informeaza News.ro.

Acesta a subliniat ca societatea are trei statii de potabilizare a apei si una dintre ele, cea de la Crivina, a fost facuta cu o investitie de 50 de milioane de dolari.

"Aici, la statia Crivina se foloseste la tratarea apei, in afara de clor, si ozon, in conditiile in care numai marile capitale ale lumii folosesc si ozon. Analizam simultan 55 de parametri fizico-chimici inainte ca apa sa intre in sistem si inainte sa introducem clor in apa. Daca unul din acei 55 de parametri nu este indeplinit, statiile de tratare si de potabilizare a apei se opresc automat. Cred ca am spus totul aici", a aratat seful Apa Nova Bucuresti.

Pentru a deservi apa bucurestenilor, Apa Nova face anual peste 200.000 de analize individuale la cateva mii de esantioane pe an.

Potrivit datelor furnizate de directorul general al societatii, in 2015 Apa Nova Bucuresti a produs 170 de milioane de metri cubi de apa potabila pentru bucuresteni "ceea ce ar fi practic o garnitura de tren cu vagoane cisterne cu o lungime de 24.000 de kilometri, mai mult de jumatate din lungimea Ecuatorului, si a evacuat prin reteaua de canalizare si epurat prin statia de la Glina 309 milioane metri cubi de apa - ar fi o garnitura de tren cu lungimea de 42.500 kilometri, adica am depasit Ecuatorul cu inca 2.500 km".

