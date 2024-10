Apa cu lămâie are un efect advers foarte periculos! Avertismentul transmis de nutriționiști

Apa cu lămâie este des recomandată în diete. De câte ori nu ai auzit sfatul „Bea un pahar de apă cu lămâie”? Este peste tot pe social media, este recomandat și de antrenorii de fitness sau de pasionații de nutriție. Deși acest obicei are o mulțime de beneficii, pentru unele persoane vine cu efecte secundare grave.

„În timp ce rețelele de socializare susțin că băutul apei cu lămâie stimulează metabolismul, descompune grăsimile și detoxifică organismul, literatura medicală nu arată la fel de mult entuziasm în jurul acestor beneficii”, spune dr. Lauren Manaker, MS, RDN, de la Nutrition Now Counseling și membră a grupului Eat This, Not That! Medical Expert Board, potrivit spectacola.ro. Nutriționistul avertizează că unele persoane pot avea probleme în urma consumului de apă cu lămâie pe stomacul gol. Acestea s-ar putea confrunta cu arsuri și reflux gastric.

„Pentru unele persoane, în special pentru cele cu reflux gastric, consumul de apă cu lămâie poate agrava simptomele refluxului. Mâncatul sau băutul de alimente acide, fie că este vorba de apă cu lămâie, roșii sau felii de grapefruit, poate declanșa simptome de reflux, care pot fi destul de inconfortabile pentru unii”, explică Manaker. Refluxul gastric apare atunci când acidul din stomac urcă în esofag, provocând inflamații și iritații. Aproximativ 20% din populație suferă de reflux gastroesofagian. Prin urmare, persoanele care simt disconfort după consumul de apă cu lămâie trebuie să renunțe la acest obicei.

Pe de altă parte, cei care nu au probleme pot consuma în continuare apă cu lămâie. Aceasta ajută la menținerea hidratării organismului.

„Dacă nu simțiți acel efect de arsură, obiceiul de a bea apă cu lămâie v-ar putea ajuta să vă mențineți hidratat, mai ales dacă vă place mai mult acel gust de citrice decât să beți apă simplă. În cele din urmă, menținerea unei hidratări adecvate ajută la susținerea sănătății generale, iar dacă vă place gustul apei cu lămâie și asta vă face să beți mai mult, este un lucru bun”, adaugă ea.

