”Avertizarea gravă pe care mi-a dat-o doctorul după ce i-am spus câtă apă beau zilnic”. Descoperirea șocantă a unei sportive

Apa este considerată cea mai sănătoasă băutură pentru organismul uman, dar o sportivă a dezvăluit că doctorul ei i-a recomandat să reducă cantitatea consumată, temându-se că aceasta i-ar putea pune viața în pericol.

Claire Cameron era într-o formă foarte bună, alergând sau mergând la sală în fiecare zi, pregătindu-se pentru un maraton, și avea o alimentație sănătoasă.

Din cauza antrenamentelor riguroase și a ideii generale că hidratarea este benefică, Cameron bea până la patru litri de apă pe zi.

Însă, în timpul unei vizite medicale de rutină, doi ani în urmă, au început să apară semnale de alarmă după ce și-a făcut analizele de sânge. Doctorul a întrebat-o dacă a avut pierderi de cunoștință, amețeli, confuzie, convulsii sau modificări ale stării mentale.

Cameron nu experimentase aceste simptome – doar dureri de cap ușoare – dar doctorul a spus că, în baza rezultatelor analizelor, era doar o chestiune de timp până să apară probleme.

Rezultatele au arătat niveluri alarmant de scăzute de sodiu în corpul ei.

Sodiul ajută la reglarea nivelului de lichide din organism și la controlul tensiunii arteriale. Nivelurile foarte scăzute de sodiu, o afecțiune numită hiponatremie, pot duce la complicații grave, precum umflarea creierului, convulsii, comă și, în final, deces.

Consumul excesiv de apă poate provoca hiponatremie deoarece rinichii nu pot elimina apa suficient de rapid, ceea ce diluează sodiul din sânge. Într-un articol pentru Slate, Cameron a explicat că, pe lângă apa consumată, mai lua lichide din „cafeaua de dimineață, câte o băutură carbogazoasă, alimente (pline de apă!)” și alte băuturi.

Ea a explicat: „Per total, consumam prea multă apă. Mult, mult prea mult. Și eram în pericol.”

Conform Clinicii Mayo, femeile ar trebui să bea aproximativ 11,5 căni de apă pe zi (2,7 litri), iar bărbații 15,5 căni (3,7 litri).

Totuși, dacă faci exerciții în căldură, este recomandat să bei între 120 și 240 ml la fiecare 20 de minute, în funcție de intensitatea antrenamentului. Cameron bea mult pentru a se menține hidratată, dar nu înlocuia sodiul pierdut prin transpirație cu alimente sau băuturi bogate în sodiu.

Băuturile sportive cu electroliți sunt una dintre cele mai convenabile opțiuni pentru sportivi sau pentru cei care fac activități fizice intense, pentru a menține nivelul de sodiu.

Nivelul sănătos de sodiu în sânge variază între 135 și 145 mEq/L (miliechivalenți pe litru) sau mmol/L (milimoli pe litru). Nivelurile sub acest interval sunt considerate hiponatremie. Cameron nu a dezvăluit valoarea exactă, doar că era sub nivelul sănătos.

Hiponatremia apare atunci când consumul de apă într-un interval scurt depășește capacitatea organismului, în special a rinichilor, de a elimina excesul de lichid.

În mod normal, rinichii filtrează apa și deșeurile, producând urină.

Dr. Thunder Jalili, profesor de nutriție și fiziologie integrativă la Universitatea din Utah, a declarat pentru Wall Street Journal că rinichii pot filtra de obicei un litru de apă pe oră.

„Când bei mai mult de un litru de apă pe oră, riști să-ți diluezi electroliții,” a spus el. Aceștia includ sodiu, esențial pentru reglarea fluidelor în organism, dar un nivel prea scăzut cauzează acumularea apei în celule.

Celulele se umflă, provocând greață, vărsături, dureri de cap, confuzie, slăbiciune musculară, amețeli și neliniște. În cazuri mai severe, precum cel al lui Putnam, poate provoca simptome asemănătoare infarctului, cum ar fi dureri în piept.

Doctorul lui Cameron a fost „direct” și i-a spus că, dacă nu își schimbă obiceiurile, riscă mult mai mult decât o durere de cap. I s-a recomandat să nu bea mai mult de un litru de lichide pe zi, câteva zile, pentru a-și aduce nivelul de sodiu la valori sănătoase.

Pentru cine era obișnuit să bea până la patru litri pe zi, reducerea cantității a fost „dificilă.”

Doi ani mai târziu, Cameron spune că acum își monitorizează mai bine consumul de apă, dar nu e perfectă.

Ea concluzionează: „Am învățat lecția? Într-un fel.

Am fost diagnosticată cu hiponatremie de mai multe ori de atunci; doctorul meu crede că sunt genul de persoană care tinde să aibă sodiu puțin mai scăzut.

Dar am făcut schimbări. Observ mai atent senzația de sete în timpul exercițiilor. Când știu că voi transpira mult, iau și un mix de electroliți pe care îl comand online; conține aproape jumătate din doza zilnică recomandată de sodiu.

De asemenea, folosesc cu încredere sarea de masă. Funcționează pentru mine.”

Povestea lui Cameron apare la aproximativ un an după ce John Putnam, 74 de ani, din Texas, a avut simptome asemănătoare unui infarct după ce a băut prea multă apă.

Putnam lucra ca grădinar în iunie 2024, când temperaturile au ajuns la 38°C. Până să termine al doilea gazon dintr-o zi, fusese atât de însetat încât băuse peste 10 litri de apă în cinci ore.

Afost cuprins de greață și oboseală, care s-au transformat în dureri în piept și dificultăți de respirație.

A fost dus de urgență la spital, crezând că face un infarct. Doctorii i-au spus însă că a suferit o intoxicație cu apă.

Cercetătorii suspectează că intoxicația cu apă este în creștere din cauza valurilor de căldură.

Potrivit Institutelor Naționale de Sănătate (NIH), afecțiunea afectează între 3 și 6 milioane de americani anual, adică aproximativ unul din 100 de oameni.

Hiponatremia este mai frecventă la persoanele în vârstă, precum Putnam, deoarece acestea iau mai multe medicamente sau suferă de afecțiuni care scad nivelul de sodiu.

În cazuri severe, celulele creierului se umflă, presiunea intracraniană crește, fluxul de sânge spre creier scade, ceea ce poate duce la convulsii, comă și chiar deces.

Tratamentul depinde de severitatea afecțiunii. În cazurile ușoare, medicii pot restricționa lichidele. În cazurile mai grave, pot fi necesare medicamente pentru reglarea nivelului de sodiu sau administrarea intravenoasă a acestuia, scrie dailymail.com.

